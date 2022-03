Har ikke råd til å håpe på at fornuften vil seire

Volodja, som han ble kalt, var den minste av alle guttene i klassen, men også den hissigste.

Han gikk aldri av veien for en slåsskamp, og hvis noen fornærmet ham hoppet han på vedkommende, «... klorte, bet og rev ut store klumper med hår» fra sin motstander.

Slik har Vladimir Putins lærer på grunnskolen i en biografi fra 2000 beskrevet hvordan Russlands president var som barn.

Selv om det er mange år siden, er ikke Vera Gurevitsj’ beskrivelse av mannen som i dag råder over verdens største atomvåpenarsenal betryggende.

Europas Nord-Korea

For oss som har fulgt Putins vei til maktens tinde, og påfølgende fall til å bli et Europas svar på Kim Jong-un, er det ganske tydelig at temperamentet, og redselen for å miste ansikt har vært med ham hele tiden.

Han har aldri vært god til å ta råd fra andre, og nå i det siste har han ikke hatt annet enn ja-mennesker rundt seg. Alle andre har han for lengst skremt bort, kastet i fengsel eller gitt sparken.

Dette skaper en ytterst farlig situasjon for Europa. For hele verden.

HISSIGPROPP: Som barn og ungdom hadde Vladimir Putin temperament og var stadig i slåsskamper, ifølge tidligere lærere og venner. Foto: Russian Archives

Lørdag gikk han lenger enn noen gang i å true med å utvide sin hensynsløse angrepskrig, da han påsto at de vestlige sanksjonene er jevngode med en krigserklæring.

Det har åpenbart seget inn hva han står ovenfor.

Matmangel, flystans, arbeidsløshet

I løpet av få uker vil sanksjonspakken sannsynligvis føre hundretusener av russere ut i arbeidsledighet. Det kan bli mangel på mat, medisiner og andre viktige varer. Sviktende tilførsel av reservedeler og oppdaterte vedlikeholdsmanualer kan føre til at de fleste trafikkflyvninger i Russland må innstilles.

Når russerne oppdager at sparepengene deres forsvinner i bankkollaps, at de må ta tog i fire døgn for å besøke sin gamle mor i Sibir, og at deres eneste gjenværende feriedestinasjon er de overfylte strendene på den okkuperte Krim-halvøya, vil misnøyen bre seg.

Putins dager som leder kan være talte.

Her jeg sitter i et krigsherjet Ukraina og lurer på hva det neste blir, dukker en uhyggelig visjon opp. Av en smågutt med mindreverdighetskomplekser og sinnemestringsproblemer som finner fars skarpladde revolver i en skuff.

Men revolveren i Putins hånd er i dag 6255 atomvåpen, hvert av dem med styrke til å utslette en by.

Presset opp i et hjørne

Den russiske lederen er åpenbart presset opp i et hjørne. Han er blitt ydmyket og fornærmet.

Det som pleide å skje i slike situasjoner for 58 år siden, var ifølge læreren følgende:

«Han reagerte som en katt. Han kjempet med alt han hadde – armer, bein og tenner.»

Europa har ikke lenger råd til å feste sin lit til at den sunne fornuft vil seire i Kreml.

Det beste vi nå kan håpe på er at det russiske folk ikke vil finne seg i å bli ledet ned i avgrunnen av en mann som ikke har noe å tape.