Blakstad ble cupmester mot Reitens Chelsea

Guro Reiten startet og var involvert i ledermålet for Chelsea, men London-laget ble beseiret i ligacupfinalen av Julie Blakstads Manchester City.

Chelsea - Manchester City 1-3

Manchester City sikret seg dermed sin første tittel siden 2019, hvilket er deres fjerde i turneringen siden den første i 2014. Chelsea på sin side feilet med å forsvare tittelen de har vunnet de to siste årene. Arsenal er fortsatt den mestvinnende klubben med sine fem titler siden turneringens start i 2011.

Blakstad fikk spille de siste ti minuttene for City, mens Maren Mjelde ble sittende på benken for Chelsea. Reiten ble tatt av etter 70 minutter.

Caroline Weir ble den store helten med sine to mål. Det så imidlertid ut til at Chelsea hadde kontroll etter at de scoret det første målet.

Det var signert målsnik Sam Kerr. Reiten slo et innlegg som Manchester City-keeper Ellie Roebuck ikke klarte å håndtere. Ballen falt etter hvert ned til australske Kerr, som ikke lot seg be to ganger.

Etter 50 minutter snudde kampen. Først hamret en umarkert Caroline Weir inn utligningen, før Ellen White var først på en retur og satte inn ledermålet. Etter 69 minutter sikret Weir triumfen.

