– Dere skal ha gullbryllup før dere har delt seng mer enn det du og jeg har gjort

I VIP-teltet i Kvitfjell var en stor gjeng samlet med Jansrud som midtpunkt. Han ble klappet inn på festen hvor det var kake, taler og gode historier etter en lang karriere.

Den tidligere alpinstjernen Aksel Lund Svindal hadde mye på hjertet da han entret scenen og fikk prate om sitt lange vennskap med Jansrud.

– Jeg tror du vil savne aller mest det man ikke ser på TV, sa Svindal til Jansrud og fortalte om det første møtet mellom dem i Aurdal i 2000.

Mange netter sammen

Da var juniorlandslaget samlet, og en 15 år gammel Jansrud fikk være med.

– Det gikk rykter om en på ungdomsskolen i Vinstra som kjørte helt sykt fort på ski, sa Svindal.

Det endte opp med at Jansrud delte rom med Svindal på den samlingen. Det fortsatte de stort sett å gjøre i 19 år fram til Svindal la opp.

– Du og Benedicte (Jansruds forlovede) skal ha diverse sølv- og gullbryllup før dere har delt seng mer enn det du og jeg har gjort, sa Svindal til latter fra de oppmøtte.

Også Kjetil André Aamodt var på scenen og fortalte flere historier. I tillegg fikk Jansrud en god dose ros fra ordføreren i Nord-Fron, Anne-Marie Olstad. Av sin tidligere trener i Peer Gynt skiklubb Amund Rudi fikk Jansrud overrakt heiskort på livstid for hele familien på Gålå.

Her blir det for mye for Jansrud (video med tillatelse fra NRK)

Råd

Faren Jan Jansrud holdt en lang tale. I tillegg var Jansruds mor og hele søskenflokken på scenen med innslag.

Svindal avsluttet sin tale med ett råd til sin gode venn nå som skiene legges på hylla.

– Hold deg unna Instagram de kjipeste høstmånedene, sa Svindal, som snakket av erfaring.

– Da ser jeg dine og Aleks' (Aamodt Kilde) «stories» med soloppganger i Chile. Det er det eneste jeg vil råde deg til, sa han.

– Takk for at du har vært irriterende god og holdt nivået skyhøyt. Tusen takk for 19 år som lagkompis, avsluttet Svindal.

Takket kjæresten

Jansrud selv benyttet muligheten til å takke sin kommende kone Benedicte Isabel Mortensen.

– Det er viktig for meg. De siste årene har jeg vært alpinist og reist 200 dager i året med barn. Det er ikke lett. Det er lett for meg som ikke er der, men ikke for dem som skal være hjemme.

– Jeg hadde ikke kunnet holdt på så lenge som jeg ville og gjort det på mine premisser uten min fantastiske forlovede som jeg skal gifte meg med i høst. Jeg ønsker dere skal gi henne en ordentlig applaus, sa Jansrud og ble hørt.