– Takker ja hvis jeg får tilbudet

Marte Skaanes (25) var det store lyspunktet bortsett fra suverene Therese Johaug på lørdagens tremil i Kollen. 25-åringen holdt lenge følge med flere av verdens beste skiløpere. Hun kom i mål til en flott 8. plass.

Etterveksten bak Johaug har vært et hyppig diskutert under og etter OL. Selv om resultatlistene har vært dyster lesning denne sesongen, gir Skaanes-prestasjonen håp for fremtiden.

– Hun imponerte meg. Jeg vet at hun er offensiv. Hun var sliten, men sto løpet godt inn. Det var veldig gledelig og imponerende, sier kvinnetrener Ole Morten Iversen.

Gråtkvalt etter Johaug-spørsmål

– Grei skuring

Skaanes var strålende fornøyd etter løpet.

– Det har vært mye sykdom, småskader og litt tull i det siste. Det var utrolig deilig at det klaffet, sier Skaanes.

– Jeg følte at det var grei skuring å være med i tre runder. Etter skibytte ble det ganske tungt, men jeg tok meg sammen og klarte å gå inn til 8. plass. Det er jeg sinnssykt fornøyd med, sier hun.

– Du holdt følge med Pärmakoski i 20 kilometer?

– Det var litt surrealistisk. Jeg hadde ikke trodd at det skulle kjennes sånn å henge med. Det ga veldig motivasjon, sier Skaanes.

Drømmer om medalje på hjemmebane

25-åringen gikk seg samtidig inn i landslagsdiskusjonen.

– Jeg takker i hvert fall ja hvis jeg får tilbudet, sier den offensive trønderjenta.

Iversen er ikke fremmed for den tanken.

– Alle gode skirenn er gode søknader. Hun la inn en veldig god søknad i dag, sier treneren.

– Hva kan Skaanes tilføre landslaget?

– Hun har hatt en utvikling som har gått rett vei i motsetning til mange andre jenter de siste årene som har stagnert når de har blitt seniorer. Skaanes har vært senior noen år, men hun har tatt steg og er i en positiv utvikling. Jeg er sikker på at hun kan ta noen steg videre. En spennende løper for fremtiden, sier Iversen.

Skaanes har siktet seg inn mot VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

– Det er den store drømmen. Å stå på start og være klar til å kjempe om en medalje, sier hun.