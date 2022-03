Klopp: – Tror vi kommer til å huske kampen som en av de viktigste

Liverpool-West Ham 1-0 (1-0)

Se kampens eneste mål i videovinduet øverst!

– Liverpool tar de tre poengene som var jobben denne kvelden, var dommen til Øyvind Alsaker etter kampen.

Sadio Mané ble den store helten da Liverpool for alvor la press på Manchester City. Men West Ham var farlig frempå flere ganger.

– Det var tøft. Jeg tror vi kommer til å huske denne kampen som en av de viktigste, sier Jürgen Klopp etter kampen.

JUBEL: Jürgen Klopp stormet bort til supporterne og feiret etter kampen. Foto: Peter Byrne

De tre poengene kan vise seg å bli viktige ettersom det nå kun skiller tre poeng mellom Klopps menn og Manchester City, som søndag møter Manchester United.

Var rasende - så innså han hvem han hadde taklet

I løpet av de siste syv ukene har Liverpool krympet Citys forsprang fra 14 poeng til tre poeng, som i morgen kan bli seks poeng.

– Vi må bare fortsette å vinne kamper. Vi er fortsatt bak Manchester City. Begge to har tøffe kamper fremover. Vi får se hva som skjer, vi må bare fokusere på oss selv. Så får vi se hvor vi ender opp i mai, sier Andy Robertson til TV 2 etter kampen.

Lørdagens seier betyr at Liverpool står med tolv strake seire i alle turneringer. Robertson understreker etter kampen at kveldens batalje trolig var en av de tøffeste den siste tiden.

For det manglet ikke på West Ham-sjanser. David Moyes' menn var flere ganger farlig frempå, men Alisson klarte å holde buret rent.

– Det var virkelig tøft. West Ham gjorde det vanskelig for oss, sier Robertson til TV 2 etter kampen.

SÅ IKKE BRA UT: Jarrod Bowen ble tvunget til å forlate banen etter å ha pådratt seg en skade. Foto: Peter Byrne

Mané sendte Anfield til himmels

Mohamed Salah kunne sendt Liverpool i ledelsen etter 60 sekunder, men bommet alene med Lukasz Fabianski. 26 minutter senere skulle det derimot lykkes for Liverpool.

Sadio Mané lå helt på offsidelinjen da han spaserte inn 1-0 etter et strålende innlegg av Trent Alexander-Arnold.

– Trent sin ellevte målgivende pasning denne sesongen. Det er en spesiell fotballspiller, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

West Ham fikk en gedigen mulighet til å utligne like før pause, men alene med Alisson sviktet Pablo Fornals.

Mané sender Liverpool i ledelsen

Stjernespiller måtte ut med skade

Vondt gikk til verre for West Ham da stjernespilleren Jarrod Bowen måtte forlate banen. Bildene av angrepsspilleren så urovekkende ut og det spørs om ikke West Ham må klare seg uten stjernen i lang tid.

– Det er noe med hælen hans, vi er nødt til å sjekke opp i det etterpå. Han har vært fantastisk for oss, sier Moyes.

– Jeg aner ikke hvor alvorlig det er. For alt vi vet er det ingenting, sier West Ham-sjefen.

West Ham fortsatte å angripe, selv om Bowen måtte ut, men det ville seg ikke for London-laget. Dermed endte det med tap for Moyes & co.

– Vi får ikke med oss resultatet vi ønsker, men vi leverer en god prestasjon, sier David Moyes etter kampen.

NB! Opta opplyser om at seieren var Virgil van Dijks 60 kamp på rad uten tap på Anfield. Aldri før har en spiller gått like mange hjemmekamper uten å tape.