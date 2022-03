Fisker er bilmerke du kanskje bør merke deg. Det er en amerikansk bilprodusent – men med en danske ved roret. Henrik Fisker har en fortid i både Aston Martin og BMW. Men de siste årene har han ønsket å skape noe eget.

Første forsøk, den ladbare hybriden Fisker Karma, gikk dårlig. Det kan du lese mer om her.

Nå er han godt i gang med forsøk nummer to – denne gangen en ren elbil, Fisker Ocean. Den ble vist første gang på Los Angeles Autoshow i november – og nylig var det europeisk premiere og avduking i Barcelona.

Det er flere grunner til at Ocean plutselig kan vise seg å være høyaktuell for norske kjøpere.

Best i klassen

Med rekkevidde på opptil 630 kilometer er toppmodellen uten sammenligning best i klassen. Det er for eksempel over 100 kilometer lenger enn Tesla Model Y Long Range.

Med den største batteripakken, som Fisker foreløpig ikke vil si størrelsen på, koster Ocean 625.000 kroner. Da får du også firehjulstrekk.

Bilen har for øvrig solcellepanel på taket. I land med mye sol, skal dette kunne gi opptil 3.000 kilometer ekstra rekkevidde i året.

Innstegsmodellen, med rekkevidde på 440 kilometer, koster fra 372.000 kroner. Denne har kun forhjulstrekk.

Går rett i strupen på Tesla – her er deres første modell

Unik

Lengden på bilen er 4,7 meter – og den leveres kun som femseter. Fisker sier foreløpig ingenting om volumet på bagasjerommet. Men toppmodellen kan trekke opptil 1,8 tonn.

Akkurat som BYD Tang, har også Ocean en infotainmentskjerm som kan snus. Du kan altså ha enten stående eller liggende visning.

I tillegg har bilen en unik funksjon som kalles California Mode. Ett trykk, så senkes alle bilens vinduer ned – inkludert siderutene helst bakerst, og selve bakruta. I tillegg åpnes takluka – som Fisker sier er den største i en elbil.

Avduket i Los Angeles - snart kommer den til Norge

Forventer høyt salg

– Vi forventer et årlig salg på 60.000 biler i Europa, sier Henrik Fisker selv.

Fisker produserer bilene sine på Magna Steyer-fabrikken i Østerrike. Der har de akkurat nå gjort seg ferdig med 50 prototyper som er i gang med testing.

Fisker åpnet nylig Europa-kontor i München og bygger et opplevelsessenter for merket i Tyskland, etterfulgt av andre europeiske land. Norge blir et av de første landene i verden som får tildelt biler.

I videoen øverst kan du blant annet se mer av interiøret, høre når produksjonen går i gang og leveringene i Norge starter, se bilens bakseter, bagasjerom og høre deler av vårt eksklusive intervju med Henrik Fisker.

Video: Her ser du vårt møte med Fisker Ocean på bilmessen i Los Angeles:

Første gang Fisker Karma ble vist i Norge var på Broom-festivalen!