Frykter krigen kan spre seg: – Putin har historie for å gjøre som han sier

Putin kaller sanksjoner fra Vesten for krigshandlinger. Det får oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til å frykte at krigen kan spre seg.

Torsdag ba Ukrainas president Nato om å innføre flyforbud over Ukraina, men forespørselen ble avslått av Nato i frykt for at det kunne føre til at krigen ville spres til andre land.

I en tale lørdag sier Vladimir Putin at Vestens sanksjoner mot Russland er det samme som en krigserklæring, og at et eventuelt flyforbud vil bli ansett som deltakelse i krigen.

Samtidig ble en opprinnelig oppløftende avtale om våpenhvile mellom Russland og Ukraina raskt brutt, og evakueringen av sivile i den ukrainske byen Mariupol måtte stanses lørdag.

Et dilemma for Putin

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen, sier det neppe er noen kompomissvilje på russisk side. Hun tror Kreml har som mål å demilitarisere Ukraina.

– Samtidig må det snart begynne å gå opp for Kreml hvor helt katastrofal denne krigen er, og hva som står på spill – til og med for Putin-regimet.

PUTINS PRIORITERINGER: Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitiske institutt, Julie Wilhelmsen, tror Putin vil prioritere militære fremskritt over å spare sivile liv. Foto: Frode Sunde / TV 2

Å få på plass evakuering av sivile kan i utgangspunktet Kreml være villige til å være med på, tror seniorforskeren. Hun mener imildertid det ser ut til å være et dilemma for Putin, hvorvidt det å spare sivile liv skal prioriteres over å få viljen sin.

– Da er det å vinne militært førtseprioritet, sier Wilhelmsen.

Samtidig tyder lite på at ukrainerne er i ferd med å overgi seg, og Zelenskyj-regjeringen går dermed ikke i retning av det Putin krever.

Kan skje noe uforutsett

Geir Hågen Karlsen sier det inntil videre er russerne som har et overtak, men understreker at de er et godt stykke fra målet om full kontroll.

– Det er til syvende og sist russerne som rykker frem, men det er langt igjen. Det er et veldig stort område mellom byene som også skal kontrolleres, og jeg tror vi er langt unna en avgjørelse på bakken, sier Karlsen.

Ofte må det til at en part vinner, mens en annen taper. Han sier det imidlertid er åpent hva som blir neste steg i krigen.

– Plutselig kan det skje noe vi ikke har forutsett, sier oberstløytnanten.

USIKKER FREMTID: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier krigen i Ukraina kan ta en uforutsett vending. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lørdag kom den russiske presidenten med en advarsel til Vesten. I en tale sa han at en innføring av flyforbud over Ukraina fra vestlig hold, ville være en krigserklæring.

– Redd krigen spres utover

Karlsen tror Putins formål er å skremme Vesten fra å innføre ytterligere tiltak som vil ramme russisk økonomi.

– Det er for det første en advarsel og et forsøk på å avskrekke Vesten fra videre sanksjoner. Det er åpenbart at de gjør vondt i den russiske økonomien, som gjør at en del kan snu seg mot Putin og regimet i Kreml.

Men til tross for at man kan håpe det kun er et forsøk på skremlsespropaganda, er oberstløytnanten tydelig på den reelle faren for at uttalelsene kan bli til handlinger.

– Det som er mest bekymringsfullt er at Putin har en viss historie for faktisk å gjøre det han sier. Det jeg er mest redd for at det skjer ting som sprer krigen utover eller eskalerer den på måter som ikke er forutsett, sier Karlsen.

Wilhelmsen sier seg enig i Karlsens vurdering. Hun sier Kreml fremstiller sanksjonene som en vestlig konspirasjon mot Russland.

– Dette er gjenkjennelig retorikk fra Kreml. Samtidig skremmer det meg litt også. Det vi alle lurer på, og håper ikke vil skje, er at krigen mellom Russland og Ukraina skal eskalere til en krig mellom Russland og Vesten, sier hun.