Hyller Coutinho etter kjempekamp: – Jeg kan ikke få berømmet ham nok

Philippe Coutinho gjorde lørdagen til et mareritt for Southampton-spillerne.

Aston Villa-Southampton 4-0 (2-0)

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Philippe Coutinho (29) viste seg fra sin beste side da Aston Villa lørdag tok en etterlengtet seier i Premier League. Da brasilianeren ble byttet ut ti minutter før slutt reiste supporterne seg på Villa Park.

Var rasende - så innså han hvem han hadde taklet

– Man kan ikke spille slik som dette mot spillere som Coutinho, Ings og Watkins, sier Southampton-manager Ralph Hasenhüttl etter kampen.

Ollie Watkins og Danny Ings har fått kritikk for samspillet deres de siste månedene, men lørdag klaffet alt. Begge to scoret og begge to skapte farligheter kampen gjennom hele kamper.

Men det var Coutinho som var kampens spiller.

– Noen ganger tenker han rett og slett for raskt for meg og jeg løper feil vei, sier Ollie Watkins med et smil, og legger til:

– Jeg kan ikke få berømmet ham nok. Jeg nyter virkelig å spille sammen med Philippe, sier spissen.

Villas første mål var et eksempel på hvor farlig laget kan være når samspillet mellom Watkins og Ings fungerer.

– Det tar tid å skape partnerskap. Jeg og Ollie har jobbet hardt på treningsfeltet for å skape relasjoner. I dag satt det, så jeg håper det fortsetter, sier Danny Ings etter kampen.

Watkins sender Villa i føringen med drømmemål

Etter en strålende start som manager i Aston Villa har kritikken kommet snikende mot Steven Gerrard de siste ukene.

Fire poeng av tolv mulige etter kamper mot Brighton, Watford, Newcastle og Leeds United er langt fra hva Villas supportere forventer. Dermed var det gledelig for Gerrard at hans tidligere lagkamerat Philippe Coutinho tok ansvar lørdag.

JUBEL: Steven Gerrard kunne slippe jubelen løs flere ganger lørdag. Foto: REBECCA NADEN

Brasilianeren ble en favoritt blant Villa-supporterne allerede i sin første kamp da han herjet mot Manchester United. Etter dette har Villa variert voldsomt i prestasjonene, noe som selvsagt også har påvirket Coutinhos spill.

Lørdag strålte lånespilleren. Dermed ble det en tøff dag på jobben for Southampton-spillerne. Først viste han både overblikk og smarthet da han serverte Douglas Luiz.

Se Coutinhos utrolige forarbeid før Douglas Luiz sitt mål

Like etter pause gjorde han alt selv da han sendte hele Southampton-forsvaret ene veien, mens han dro seg innover og hamret ballen mellom beina til Fraser Forster.

Coutinho scorer kampens tredje mål

Coutinhos tredje Premier League-mål denne sesongen. Det er én scoring mer enn Manchester City-spiller Jack Grealish, som forlot Villa før denne sesongen.

Villa vant til slutt kampen 4-0 etter mål av Ollie Watkins, Douglas Luiz, Philippe Coutinho og Danny Ings.

Saken oppdateres!