Ruud fikk behandling da Norges Davis Cup-drøm ble knust

(Norge - Kasakhstan 1-3) Casper Ruud måtte få behandling i magen under kampen som satte en stopper for Norges Davis Cup-drøm.

Det ble bare med drømmen denne gangen. Det norske laget med Casper Ruud i spissen hadde aldri klart til å komme seg så langt som å bare være én seier unna finalespillet i Davis Cup. Kasakhstan var siste hindre, men i helgens kamper i Oslo Tennisarena ble bortelaget hakket for sterkt for Norge.

Ruud vant den første kampen mot Mikhail Kukushkin før Alexander Bublik slo Viktor Durasovic på fredagens kamper. Etter norsk tap i lørdagens double norsk tap i kampen mellom Ruud og Bublik er det klart at Kasakhstan skal videre til finalespillet mens Norges Davis Cup-drøm ble knust på målstreken.

Kasakhstansk liv

Underveis i kampene i Oslo Tennisarena har det vært svært god atmosfære. Særlig på grunn av de oppmøtte supporterne av det Kasakstanske laget. Da TV 2 pratet med Durasovic sa han at trøkket fra tribunen ikke kom uventet og beskrev det hele som spesielt.

Bublik på sin side var ikke sjokkert over støynivået fra hans supportere. Han sender også et lite stikk i retning de norske supporterne.

– Jeg er ikke sjokkert. Fansen i Kasakhstan lager alltid liv. Det er som om nordmenn er på et teater for å se en opera. Våre supportere kommer for å kjempe. Men det er det som er så fint. Det er det Davis Cup handler om, sa Bublik på TV 2 spørsmål om atmosfæren.

Videre sa han at det ikke var sjokkerende ettersom nordmenn generelt sett er et roligere folkeslag.

– Ikke «now or never»

Etter de to single-kampene fredag var stillingen 1-1 etter at Ruud vant den første kampen før Bublik slo Durasovic. I lørdagens double imponerte Durasovic og Simen Sunde Bratholm i første sett, men måtte etter et intenst tiebreak se seg tapt.

Andre sett tok også Kasakhstan og dermed var Ruud nødt til å slå Bublik i den fjerde kampen for å fortsatt ha håp kvalifisering til gruppespillet i finalene.

Da TV 2 pratet med lagkaptein Anders Håseth etter fredagens kamper beskrev han anledningen som stor for både laget og for seg selv personlig.

– Etter så mange år så er man her. På de nærmere 25 årene jeg har vært med er dette den største kampen det vi opplever nå. Det er veldig gøy med så bra tennis som vi får se nå, sa Håseth.