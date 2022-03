Ukrainsk guttelag strandet i Polen uten penger – fikk uventet hjelp fra Norge

Klokka er ni om morgenen, og det er tid for første treningsøkt i ishockey-anlegget i Sanok, øst i Polen.

19 gutter i alderen 14-15 år fyker over isen. Det går unna når Sdyshor 2007 fra Kharkiv trener.

Trener Igor Visnievsky roper ut instruksjoner:

– Vær mer nøyaktig i pasningene dine!

Han blåser i fløyta:

– Misha! Andre siden!

Han nikker stolt bort til TV 2: «De er veldig lydhøre».

STOLT: Trener Igor Visnievsky er stolt av gutta sine. Foto: Simen Askjer / TV 2

Prøver å finne normalitet

Treneren prøver å gjøre dagene så normale som mulig for guttene sine.

– Foreldrene deres søker tilflukt i kjellere, hjemmene deres bombes. Jeg synes det er veldig viktig at de gjør noe som får tankene bort fra alt sammen, sier han.

LAGBILDE: Sdyshor 2007 på isen i Sanok i Polen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men trenerens strategi virker bare sånn halvveis.

– Det hjelper ikke med å distrahere meg, sier 14 år gamle Nazar Kononenko på spørsmål om hockey-treningene hjelper.

– Foreldrene mine sitter i tilfluktsrommet, de har ikke forlatt det på flere dager. Faren og bestefaren min kjemper i territorialforsvaret, de forsvarer byen sin.

– Ja, jeg er konstant bekymret for dem, og tankene mine er med dem hele tiden, sier keeper Mikhail Naboychenko.

BEKYMRET: Keeper Mikhail er opprinnelig fra Donetsk, og måtte flykte derfra til Kharkiv. Nå må familien kanskje flykte på ny. Foto: Simen Askjer / TV 2

Var på vei til turnering

Guttene var på vei til en turnering i Ungarn da Russland invaderte Ukraina morgenen 24. februar.

– Vi dro klokken 17 på ettermiddagen dagen i forveien. Alle var i godt humør. Klokka fem om morgenen ble vi vekket av at telefonene ringte. Da var Kharkiv truffet av artilleri-ild, sier Igor.

Han må stadig ta pauser når han forteller. Samle seg.

PREGET: Trener Igor Visnievsky prøver å ivareta guttene så godt som mulig, samtidig som han bekymrer seg for egen familie. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi møtte militære kjøretøyer som gikk i motsatt retning som oss, mot Kharkiv. Med så mange barn i bussen var det klart for oss at vi måtte få dem så langt unna som mulig.

De krysset grensen til Polen, og kjørte videre mot Debrecen i Ungarn, der turneringen ble avholdt.

– Vi spurte dem om de fortsatt ville spille turneringen. De sa ja. Med det ville de vise familiene sine at de hadde det bra, og at alt vil ordne seg, sier Igor.

Selv om krigen raste i Ukraina, vant Sdyshor 2007 alle de seks kampene sine.

Bekymret for familiene sine

Nå befinner guttene seg i Polen, mens familiene deres sitter fast i krigen nesten 1200 kilometer unna.

Med sine om lag 2,8 millioner innbyggere, er Kharkiv Ukrainas nest største by. Her har kampene rast, og russerne har bombet byen fra luften.

Flere dusin mennesker skal angivelig ha blitt drept og flere hundre skadet. I tillegg er Kharkiv påført store materielle skader.

BOMBET: Det har vært harde kamper og hard bombing av Ukrainas nest største by. Foto: SERGEY BOBOK

– Det er forferdelig. Jeg er redd for at de vil treffe huset eller idrettshallen, sier Mikhail.

Trener Igor er også bekymret. Han har også familie i Kharkiv, og er redd for deres sikkerhet.

I tillegg forsøker 32-åringen å ivareta 19 redde tenåringer.

– Jeg har kjent disse guttene siden de var fem og seks år gamle. Det var jeg som satte skøyter på føttene deres, sier han.

– Jeg kommer aldri til å svikte dem.

Guttene forteller at det de nå står oppe i, har ført til et enda sterkere samhold i laget.

– Vi er bekymret for hverandre og spør hverandre hvordan det går, forteller Danila Andreijetskiuy.

Han spiller med draktnummer 16 på ryggen.

– Laget mitt er det viktigste for meg. Jeg er en del av et lag, det er min andre familie, sier 15-åringen.

STERKT SAMHOLD: 15 år gamle Danila sier samholdet i laget var godt fra før. Nå har det blitt enda sterkere. Foto: Simen Askjer / TV 2

Stiller opp

2000 kilometer unna gjør historien til Sdyshor 2007 sterke inntrykk for et annet hockeylag.

De norske seriemesterne Stavanger Oilers fikk gjennom en kontakt i hockeymiljøet høre om de strandede tenåringene, og bestemte seg umiddelbart for å gjøre noe.

– Vi ble oppfordret til å starte en fundraising og ville gjøre det litt større enn som så, sier Oilers-eier Tore Christiansen.

VIL STØTTE UKRAINSK LAG: Oilers-eier Tore Christiansen har allerede overført 100.000 kroner til laget fra Kharkiv. Foto: Carina Johansen

– Det første vi gjorde for å komme raskt i gang var å sende et digert forskudd ned til dem. Så starter vi en kampanje nå for å samle inn mer penger enn det vi har sendt allerede.

Oilers har allerede sendt 100.000 kroner ned til Polen. Det har blant annet gått med til å skaffe hotellrom, sikre tilgang til isbane og ordne sim-kort for guttene.

Draktauksjon

Nå håper seriemesterne å kunne sende enda mer.

– Vi skal ta de brukte draktene som vi ble seriemestere i, og som vi også skal bruke i deler av sluttspillet, og auksjonere dem bort for høyest mulig pris. Hver eneste krone skal gå til å hjelpe dette laget, forteller Christiansen.

Og når de gamle draktene auksjoneres bort, må Oilers trykke opp nye.

Før lørdagens kamp mot Vålerenga, fikk de nye draktene en spesiell Oilers-logo, i det ukrainske flaggets farger.

– Flott logo og det er til et enda bedre formål, så dette kommer vi til å være stolte av å bære på drakta, sier Oilers-spiller Henrik Holm når han får se det ferdige resultatet.

NY LOGO: Før lørdagens kamp mot Vålerenga fikk Oilers trykket på en logo i det ukrainske flaggets farger på draktene sine. Foto: Gunnar Ringen Johansen

Da Oilers tok imot Våleranga på DNBArena i Stavanger, satt spillerne på Sdyshor 2007 og fulgte med på en skjerm i Polen.

– Vi bruker dette som en motivasjonsfaktor. Vi ser hva de går igjennom der nede og den uforutsigbarheten de lever med. Vi får sette pris på vår situasjon her og gi jernet for å hjelpe de til å kunne ha en god hverdag i ukene fremover, sier visekaptein Tommy Kristiansen.

EKSTRA MOTIVASJON: Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen. Foto: Carina Johansen/NTB

Lagkamerat Holm er enig, og kjenner på ydmykhet over å få spille for de krigsrammede guttene.

– Det er utrolig kult, man føler man får et lite forhold til de der nede. De får et lite positivt pust i en tøff hverdag, så det er veldig kult at de har lyst til å se kampen vår.

Takknemlige

At et for dem ukjent lag fra Norge vil hjelpe, varmer laget fra Kharkiv.

– Vi har et uttrykk i hockey-miljøet at hockey-brorskapet er mer verdifullt enn rikdom. Fordi uansett hvor du er, svikter vi ikke hverandre, sier trener Igor Visnievsky.

– Hadde du hørt om Stavanger før?

– He-he, nei, jeg hadde ikke det. Men jeg gjør det nå. Vi vil følge og støtte dette laget fremover, avslutter han.