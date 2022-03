– Man er ikke skiløper før man har vunnet i Kollen

Klokken 12 legger herrene ut på femmila i Holmenkollen. Og det er spesielt én mann alles øyne er rettet mot.

Iivo Niskanen var suveren på 15 km klassisk i OL. Han var også utilnærmelig i Lahti for en uke siden.

TV 2-ekspert Petter Northug mener finnen er i en egen divisjon når klassisk står på programmet.

– Iivo har vært sesongens desidert beste distanseløper i klassisk. Styrken hans er kapasiteten og ikke minst teknikken, som er enestående. Kraften han klarer å skape mot underlaget i diagonalgangen gjør at han klarer å gli på skiene i bratt terreng. Det samme med dobbelttak med fraspark og staking. Han behersker alle teknikker, sier Northug.

– I Holmenkollen kan han bruke teknikken til sin fordel. Det blir tøft for konkurrentene å henge på. Jeg håper vi får sett råskapen i dag, legger Northug til.

Johaug får kronprinsen til å bryte ut i latter

Ble nummer to

Niskanen forteller at han slett ikke var et teknisk vidunder som ung skiløper.

– Jeg brukte lang tid på å lære den riktige teknikken. Jeg hadde en god trener fra jeg var 16 til 20. Da lærte jeg meg hvordan jeg glir. Det er kanskje litt gammeldags, men det føles godt når man utnytter gliden og står avslappet på skiene, sier Niskanen.

Femmila i Holmenkollen henger høyt for Niskanen. Spesielt siden han ikke har vunnet den. 2. plassen i 2017 er det nærmeste han har vært.

– I mange år har jeg ønsket å vinne i Holmenkollen. Man er ikke en skiløper før man har vunnet der og håndhilset på kongen. Men det er et vanskelig renn å vinne, forteller finnen.

– Etter Lahti-VM hadde jeg en tett duell med Sundby på femmila. Han var virkelig god den dagen. Det var jevnt, men jeg klarte ikke å vinne. Jeg legger ikke opp før jeg vinner den, sier 30-åringen.

KLASSISK-SPESIALIST: Petter Northug mener ingen langrennsløpere er i nærheten av Iivo Niskanen i klassisk teknikk. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Spår avventende åpning

Lørdag gjorde Therese Johaug som hun ville og parkerte konkurrentene tidlig på tremila. Northug tror Niskanen vil ha en litt mer forsiktig tilnærming.

– Jeg tror han vil ha litt mer is i magen enn Therese, men Iivo ønsker nok at dette skal bli en brutal femmil for de som vil henge på. Jeg tror kanskje Holund på hjemmebane kan være den norske løperen som har størst sjanse. Krüger er også i god form, men de er et par hakk under Niskanen i klassisk, sier Northug.