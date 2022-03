Putin advarer Vesten: – Vil bli ansett som krigsdeltakelse

Zelenskyj ber Nato opprette flyforbud over Ukraina – men Putin advarer mot et slikt grep, og sier det ville være en krigserklæring.

I en uttalelse lørdag sier Russlands president at alt går som planlagt i Ukraina så langt, og at Russland vil fullføre sine mål som en del av den planlagte militæroperasjonen. Det melder Reuters.

I den samme talen gikk Putin hardt ut mot Vesten, og sa at sanksjonene som innføres mot Russland er det samme som en krigserklæring.

Samtidig forsvarer han Russlands invasjon av Ukraina, og sier de var nødt til å forsvare russisktalende øst i Ukraina, så vel som egne interesser.

I talen gjentar han at Russland ønsker en «demilitarisering» av Ukraina og at landet må erklære seg nøytralt, skriver Sky News.

Vil være en krigserklæring

I talen advarer Putin mot at vestlige land skal gå sammen om et flyforbud over Ukraina. Han sa en tredjeparts-erklæring av en flyforbudssone vil bli ansett som deltakelse i krigen.

– Ethvert skritt i den retningen vil bli ansett av oss som deltakelse i den væpnede konflikten, sa presidenten ifølge AFP.

ADVARER: Russlands president Vladimir Putin advarte Nato mot et flyforbud over Ukraina. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Det var i et møte med kvinnelige piloter Putin sa et flyforbud fra vestlige land vil være en trussel mot russiske styrker.

Zelenskyj anklaget Nato

Torsdag holdt Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, en videotale der han anklaget Nato for å gi russerne grønt lys til videre bombing av ukrainske byer.

– Alle menneskene som dør framover, vil dø på grunn av Natos svakhet og mangel på samhold, sa Zelenskyj i talen.

UT MOT NATO: Den ukrainske presidenten var ikke nådig da mot Nato da han talte torsdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Zelenskyj har bedt Nato om å opprette flyforbudssone over Ukraina, men fikk nei fra Nato og Jens Stoltenberg.

Stoltenberg begrunnet avgjørelsen med at et flyforbud over Ukraina vil kunne dra øvrige europeiske land inn i krigen, ved at Nato ville vært nødt til å sende ned kampfly for å håndheve forbudet.

– Det vil økte faren og ødeleggelsene, og forårsake ytterligere menneskelig lidelse, sa Stoltenberg.