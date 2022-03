Intern debatt i Ap om regjeringsrokade: – Klar forventning om mangfold

En ny arbeids- og inkluderingsminister kan utnevnes tidligst mandag, opplyser kilder til TV 2. Nå tar flere sentrale Ap-politikere til ordet for at regjeringen fortsatt må representere mangfoldet i Norge, etter Hadia Tajiks avgang.

Det jobbes i helgen med å finne en varig erstatter etter Hadia Tajik onsdag gikk av som arbeids- og inkluderingsminister.

Bjørnar Skjæran ble fredag oppnevnt til å midlertidig overta Tajiks gamle oppgaver i departementet i tillegg til sitt eget område som fiskeri- og havminister.

En ny permanent arbeids- og inkluderingsminister kan utnevnes tidligst mandag, ifølge kilder TV 2 har snakket med.

Nå går debatten i partiet om hvilke hensyn statsminister Jonas Gahr Støre bør ta i sin første regjeringsrokade.

– Minst en statsråd med minoritetsbakgrunn

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam har åpent gitt en tydelig utfordring på sine sosiale medier, hvor hun oppfordrer til å tenke på representasjon, og avslutter med å skrive:

«Det skulle bare mangle at vi har minst én statsråd med minoritetsbakgrunn i en Arbeiderparti-ledet regjering i 2022»,

Innlegget er omtalt av Avisa Oslo.

«Vi har mange dyktige mennesker med flerkulturell bakgrunn i Arbeiderpartiet. Mange av de jobber jeg med på ulike nivåer: Mani Hussaini, Lubna Jaffery, Masud Gharahkhani, Sara Shafighi, Shakeel Rehman og mange, mange fler. Det er ikke mangel på flinke folk. Det handler om prioritering», skriver Gunaratnam i innlegget.

Nå får stortingsrepresentanten fra Oslo støtte fra flere partikollegaer.

Lubna Jaffery er en av dem.

– Klar forventning

– Jeg deler synet til Kamzy, sier Jaffery til TV 2.

Hun mener partiet må jobbe med representasjon i alle ledd av organisasjonen fra lokallagsstyrer til stortingslister.

STØTTER INNLEGGET: Stortingsrepresentant fra Hordaland, Lubna Jaffery. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Og selvsagt også i regjeringen, sier Jaffery.

Hun understreker at det er statsministerens privilegium å sette sammen sin regjering.

– Men det må fortsatt være mulig å ta debatten om at partiet må jobbe for å representere hele befolkningen i sentrale verv. Den debatten kommer også til å fortsette uavhengig av hva som skjer med den kabalen som legges nå, sier Jaffery, som samtidig poengterer:

– Det er en klar forventning nå om at Arbeiderpartiet prioriterer mangfold.

– Sterkt ønske

Abdullah Alsabeehg (Ap), varaordfører i Oslo, støtter også Gunaratnams oppfordring til eget parti.

– Det er et sterkt ønske at det tas hensyn til mangfold i denne kabalen, sier Alsabeehg og utdyper:

- STERKT SIGNAL: Vararordfører i Oslo Abdullah Alsabeehg (Ap) mener det er har en sterk verdi å prioritere mangfold i sammensetningen av regjeringen. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Mange ser på Tajik som en som virkelig har banet vei for andre, og det har sendt et sterkt signal, og har en enorm verdi, at hun har nådd så langt, sier Alsabeehg.

Han overtok som varaordfører i Oslo etter Gunaratnam som ble stortingsrepresentant etter valget i fjor.

– Jeg kjenner spesielt på ansvaret for å løfte spørsmålet om representasjon som varaordfører for en mangfoldig by som Oslo, sier Alsabeehg.