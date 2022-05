TMZ: Rihanna (34) har blitt mor

Rihanna, hvis fulle navn er Robyn Rihanna Fenty (34), og Rakim Mayers (33), kjent under artistnavnet A$AP Rocky, skal ha blitt foreldre for første gang, ifølge TMZ.

Hyllet for stilen under graviditeten

Artisten, som i 2021 var den rikeste ifølge Forbes, har fått mye oppmerksomhet for å fortsatt velge glamorøse klær under svangerskapstiden.

Rihanna har brukt klær som fremhevet kroppen og dens stadige endringer, som har blitt foreviget av pressefotografer:

TRENDY: Rihanna på Dior-motevisning under Paris Fashion Week 1. mars. Foto: CLOTAIRE ACHI /Reuters PROMO: Sminkemogulen avbildet 11. februar under et arrangement for hennes eget merke Fenty Beauty. Foto: Mike Coppola /AFP STOLT: Artisten på nok en motevisning, denne gangen for Off-White i Paris 28. februar. Foto: Vianney Le Caer /AP

Og ikke minst, blitt avbildet høygravid på forsiden av selveste Vogue:

– Vanligvis er en litt stor mage et problem under en rød løper. Ja, magetopp sesong! Slipper alt løs! Svarte artisten til Extra, om hvordan det var å bli vant til magen.

Satte fyr på internett

31. januar satte paret fyr på internett da graviditeten ble annonsert via en ekstravagant bildeserie hos People.

Paret kommenterte ikke graviditeten da nyheten ble kjent, men Rihanna publiserte de samme bildene tre dager senere.

Til Extra TV forteller om hvordan det var å ta bildene.

– Jeg fikk denne jakken da ingen visste at jeg var gravid. Den var tilfeldigvis perfekt for akkurat den dagen. En, det var kaldt, og to, jeg kunne kneppe den opp til et perfekt punkt, sa hun.

A$AP Rocky uttalte i det samme intervjuet at det føltes fantastisk å få barn med Rihanna.

– Jeg har bare aldri sett en kvinne som ser så vakker ut gravid, sa han til kjendisnettstedet.

Bildeserien har fått mye oppmerksomhet, som har ført til en del parodier, også i Norge.

Radioprofilene Ramona Kåss Furuseth (37) og Christine Dancke (38), er blant dem som har gjenskapt øyeblikket. Sistnevnte tok litt mer kunstneriske friheter, og skrev samtidig i bildeteksten: «Noen sover åpenbart bedre enn andre».

Var venner i årevis før de ble sammen

Paret har vært venner i flere år. I 2013 var A$AP Rocky en av gjesteartistene på Rihannas «Diamonds»- verdensturné. Det samme året medvirket Rihanna i rapperens musikkvideo for «Fashion Killa», hvor hun også var inkludert i sangteksten.

MET GALA: Dette var første gang de dro på rød løper som et offisielt par. Flere medier melder at de også skal ha vært de siste som møtte opp av alle gjestene. Foto: ANDREW KELLY /Reuters

I 2020 startet romanseryktene, etter at det ble kjent at det var slutt mellom Rihanna og den saudiarabiske businessmannen Hassan Jameel. De var sammen i tre år.

Rapperen på sin side skal ha datet en rekke modeller, blant annet Chanel Iman. De slo opp i 2014.

I et intervju med GQ i 2021 bekreftet A$AP Rocky forholdet med Rihanna. Til herremagasinet var han tydelig på at det føltes fantastisk å være i et fast forhold med henne.

2019: Mayers og Fenty avbildet sammen i London, før det ble offisielt bekreftet at de var kjærester. Foto: Doug Peters /Pa photos

– Så mye bedre når du har den rette. Hun utgjør sannsynligvis en million av de andre. Jeg tror når du vet, du vet. Hun er den ene.