Måtte stanse flytrafikken etter observasjon av drone

Avinor stanset all flytrafikk til og fra Tromsø lufthavn lørdag formiddag.

– Det er observert en stor drone i lufta ved Håpet og omegn, skrev politiet.

Like før klokken 14.00 skriver politiet at de ikke har lokalisert dronen, og at det ikke lenger er grunnlag for å tro at den befinner seg i luftrommet i nærheten av flyplassen.

– Flyene som måtte vente med å lande, har nå fått lande, skriver de.