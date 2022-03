Derfor mener ekspertene at Putin har feilet

Det er veldig langt igjen for å ta kontroll over de store byene i Øst-Ukraina, mener ekspert. Putin har tatt veldig feil, sier militærrådgiver i NUPI, Per Erik Solli.

Vi er nå inne i krigens tiende døgn, og det er ingen tegn på at verken russerne eller ukrainerne har planer om å legge ned våpnene.

Men ifølge flere eksperter TV 2 har snakket med, tyder ting på at russerne er i ferd med å bli mer og mer desperate.

– Det brukes masse våpen, og de er ikke flinke til å treffe presist. De skyter bare. Om de treffer eller bommer, det bryr de seg ikke så hardt om. Ammunisjonsforbruket er høyt, og det koster, sier Per Erik Solli til TV 2.

Han er militærrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt, og har fulgt en rekke kriger i årenes løp tett.

– Den ukrainske forsvarsviljen er beinhard. Når Putin trodde at han skulle kue ukrainerne raskt, så tok han veldig feil, sier Per Erik Solli.

KONTROLLPOST: En ukrainsk tjenestemann følger med på de som kjører gjennom Kyiv ved en kontrollpost i byen. Bildet er tatt 3. mars i år. Foto: Mykola Tymchenko/ Reuters

– Situasjonen blir verre

Han mener dette er dårlige nyheter for Russland.

– De bruker masse penger på invasjonen av Ukraina, samtidig treffer de økonomiske sanksjonene veldig hardt. Jo lengre dette drar ut, desto verre blir det for russerne, sier Solli.

Ved å ikke gi seg, samt at de mottar militær støtte fra andre land, mener Solli at ukrainerne kan holde lenge.

ANGREPET: I byen Stoyanka vest for hovedstaden Kyiv står en 21 år gammel mann og er vitne til krigen. Bildet er tatt 4. mars i år. Foto: Aris Messinis/ AFP

– Russerne har ikke utømmelige våpenlagre, og i hvert fall ikke av de mest avanserte våpnene. For hver dag som går, blir Russlands situasjon verre både militært og politisk, sier militærrådgiveren.

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, mener russerne også kan få utfordringer med å opprettholde motivasjonen.

– Vi vet jo ikke sikkert, men det kan virke som om kampmoralen er begrenset i deler av de russiske styrkene. De har også slitt med etterforsyninger og logistikk, sier Bukkvoll til TV 2.

TILFLUKT: Innbyggere i byen Irpin løper fra flammene etter at huset bak dem ble truffet av et russisk angrep. Bildet er tatt 4. mars i år. Foto: Aris Messinis / AFP

Det er russerne som har rykket fremover, forklarer oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

– Men det er langt igjen, det er veldig langt igjen. Det er veldig langt fra å ta de store byene i Øst-Ukraina, sier Hågen Karlsen til TV 2.

Plan A og B

– Den russiske strategien ser ut til å ha endret seg noe fra startfasen med raske og mobile styrker, til at dette har blitt mer og mer en bykrig, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole til TV 2.

Nå som krigen er inne i sin tiende dag stiller Bukkvoll spørsmål ved om Putin har lagt en plan for denne delen av krigen.

– Han hadde nok regnet med at dette her kom til å gå veldig fort. Men nå er det nok et spørsmål om hvor stor grad han faktisk har planlagt fase to, sier Bukkvoll.

Solli mener at russerne på forhånd hadde en plan A og en plan B.

– Plan A var at Ukraina og Vesten ville gå med på kravene de hadde. Plan B var å angripe Ukraina gjennom et lynangrep.

Men ifølge militærrådgiveren har begge disse planene feilet.

HJELPER: Ukrainske styrker løfter en barnevogn etter å ha krysset Irpin-elven. De følger en provisorisk vei, som har blitt til etter at russiske styrker ødela broen som pleide å være der. Bildet er tatt 5. mars i år. Foto: Vadim Ghirda/ AP

– De har ikke tenkt gjennom scenarioet vi står i nå. Ukrainerne nekter å overgi seg, og hele verden snur seg i mot dem, sier Solli.

– Er det ikke naivt av russerne å tro at invasjonen ikke ville få konsekvenser?

– Mange av de som er eksperter på Russland sier at Putins rådgivere forteller han det han vil høre. De som kommer med alternative råd og analyser får en dårlig mottakelse, og gjør visstnok Putin sint, sier Solli.