Svensk sensasjon – Nilsson med sin første pallplass i skiskyting

På skiskyttersprinten i Kontiolahti i Finland overrasket Stina Nilsson stort. Den tidligere langrennsløperen traff på ni av ti skudd og ble nummer tre på skiskyttersprinten.

Det er den første pallplassen hennes i skiskyting etter at hun byttet idrett fra langrenn til skiskyting. Nilsson hadde den beste langrennstiden for første gang i en skiskytterkonkurranse også.

– Det er et gledessjokk uten like. Og det føles som om det er mange i laget som er glade på mine vegne, sa Nilsson til SVT.

– Det er så sykt. Jeg har hatt en kjempebra følelse i hele dag, og det stemte veldig bra. Jeg er så himla glad, strålte hun.

Nilsson hadde los på andreplassen i Finland, men tapte et tidelsdrama mot Tiril Eckhoff, som ble nummer to.

– Det var en helt grei dag. Jeg er veldig fornøyd med skytingen. Den største forskjellen er at jeg ikke får åndenød. Det er to helt forskjellige ting faktisk, sa Eckhoff til NRK om høydeforskjellen.

Tyske Denise Herrmann vant sprinten, som også gir utgangspunktet for jaktstart søndag.

Verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland ble nummer åtte, mens Elvira Öberg kom like foran og ble nummer sju.

– Jeg skyter 1-1 (én bom på hver skyting), og det er litt for dårlig. Et helt OK resultat, sa Olsbu Røiseland til NRK.

