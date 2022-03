Johaugs mamma-plan: – Det er ikke bare-bare å bli gravid på første forsøk

Therese Johaug (33) snakket om drømmen om å bli mor etter at hun tok farvel med Holmenkollen.

Se intervju med Therese Johaug øverst!

Lørdag takket Therese Johaug av i Holmenkollen med en suveren seier på tremila. Etter triumfen på hjemmebane var det en tydelig rørt Therese Johaug som møtte TV 2.

– Jeg føler det er en tid for alt. Etter utestengelsen har jeg kommet tilbake og vunnet ni av ni distanserenn i mesterskap. Jeg føler at ett eller to VM-gull gjør ikke meg noe lykkeligere, sier hun til TV 2, og legger til:

– Det er andre ting jeg vil bruke tid på i livet mitt. Når jeg blir 34 år til sommeren... Det er en tid for alt, og jeg velger å takke for meg.

Mamma-planen

Johaug sikter til den biologiske klokken og at hun ønsker å bli mor. Det har lenge vært kjent at skidronningen fra Dalsbygda har hatt barn i tankene de siste årene.

Nå som langrennskarrieren går mot slutten, har Johaug planer om å iverksette planen sammen med kjæresten Nils Jakob Hoff.

– Jeg har en drøm om å bli mamma en gang i fremtiden. Jeg har holdt på å trent vanvittig mye i mange år. Det er ikke bare-bare å bli gravid på første forsøk heller, for å si det sånn. Jeg kjenner at jeg ikke klarer begge deler, sier Johaug, og utdyper:

– Jeg vet med meg selv at når jeg gjør ting at jeg vil gjøre dem 100 prosent. Det å skulle gjøre noe halvveis blir ingenting til ingenting. Det gidder jeg ikke. Det er kanskje det som vektet avgjørelsen her.