Hadde ikke debutert på landslaget som 25-åring. Nå kan hun kåres til verdens beste

Se håndballjentene målte krefter med Montenegro i EHF Euro Cup på TV 2 og TV 2 Play fra kl. 16.30.

Foran spillerhotellet i Sandefjord nyter håndballjentene sola i en av ytterst få landslagssamlinger dette året. Thorir Hergeirsson har vært tydelig på at han vil ha alle med i første samlingen etter VM-gullet, selv om kampene mot Montenegro ikke har noen annen betydning enn kamptrening.

– Det er flere grunner til det. Vi har vært gjennom en evalueringsprosess individuelt og som lag og første samlingen etter VM er god til å oppsummere og stake ut veien videre. EM spillers allerede i november på grunn av fotball-VM så vi har en måned mindre i tid, sier landslagssjefen.

Kari Brattset Dale har kastet jakka og ser frem mot en sommer hvor det en sjeldent gang blir ferie. Hergeirsson har gitt jentene fri fra den tradisjonsrike sommersamlingen for første gang.

– Med tre mesterskap på tre måneder trenger jentene tid og sommerferie, understreker sjefen.

Det er kjærkomment for flere av håndballjentene som ser tilbake på et meget hektisk håndball-år. 13 måneder med to mesterskap og et OL. I tillegg til klubbkamper, cup og Champions League.

– Det blir vanvittig deilig. Jeg tror mange har gledet seg til det Å slippe ned skuldrene på sommeren og ha god tid med hvile. Det blir nok godt for alle sammen, sier Brattset Dale.

– Surrealistisk

Sesongen har vært hektisk, men hun kan også se tilbake på noen eventyrlige håndballmåneder. På 13 måneder har hun sammen med landslagsvenninnene karet med seg et EM-gull, en OL-bronse og et VM-gull. I verdensmesterskapet i Spania i desember ble hun i tillegg kåret til turneringens beste spiller. Den aller første linjespilleren noen gang som har mottatt den gjeve prisen.

- Det var veldig stas og litt surrealistisk, men jeg er utrolig stolt, sier sarpingen.

Denne uken ble det også klart at hun sammen med Györ-kollega, Stine Bredal Oftedal er nominert som verdens beste håndballspiller av det internasjonale håndballforbundet.

– Det er kult å se Kari på den lista. Hun er en helt avgjørende spiller for oss og har tatt fantastiske steg. En av de mest gjennomtrente håndballspillerne her som akkurat nå er i sitt livs form. Veldig fortjent at de også ser jobben hun gjør begge veier.

Kapteinen er helt enig.

– Kari har vært så god over flere år. Hun var en «late bloomer», men da hun slo ut i full blomst så var hun helt vanvittig, sier Bredal Oftedal.

– Ikke forventet

For suksesshistorien startet litt seinere enn de fleste på landslaget. Brattset Dale gjorde først sin debut på a-landslaget som 25-åring.

– Jeg tror jeg var 22 da mamma spurte om hva jeg trodde karrieren min. Om jeg hadde noen håp eller drømmer. Jeg sa jeg syntes det hadde vært litt kult å spille på Stabæk. Nå spiller jeg på Györ og på landslaget. Det er virkelig en drøm jeg ikke hadde forventet.

