Heidi Weng (30) var strålende fornøyd med 10. plassen på tremila i Holmenkollen. Etter målgang ventet hun på lagvenninne Anne Kjersti Kalvå. Begge ble koronasmittet i Seiser Alm like før OL. Kalvå fullførte aldri tremila, men dukket til slutt opp. Da fikk hun en klem fra Weng som varte i en liten evighet.

Tårene trillet da en følelsesladet Weng pratet med TV 2 i pressesonen.

– Det har vært mye i det siste. Det har vært korona, jeg har gledet meg på andres vegne, det har vært skuffelser og krig før Therese nå valgte å gi seg. Det blir mye, sier Weng.

– Jeg synes det er fælt å være glad når andre har det så vondt. Det synes jeg er vanskelig. Nå kan krigen stoppe, sier hun.

Også Therese Johaug har vært preget av krigen i Ukraina den siste tiden.

– Det er helt forferdelig det som skjer der. Det gjør vondt inni sjelen din når du tenker på hva de går gjennom. Det er brutalt at det blir gjort på den måten i 2022. Jeg står for det jeg sa i Lahti. Jeg er veldig glad for at FIS tok et standpunkt og at Russland ikke stilte til start i dag, sier Johaug.

– Rar i topplokket

OL var det store målet for Weng denne sesongen. En positiv test på den siste høydesamlingen ødela OL-drømmen.

– Det har vært tøft, men det er ikke i nærheten av det som skjer i verden nå. Jeg har ikke noe å klage på, men det er jobben vår. Det er det vi driver og trener for hver dag for å lykkes med. OL kommer hvert fjerde år, og så skjer det oss. Jeg hadde så lyst til å ta imot AK (Anne Kjersti Kalvå, red. anm.) og håpet hun hadde hatt en bra dag, sier Weng.

– Er det mulig å sette noen ord på dagene i Seiser Alm?

– Det var vanvittig tøft. Samtidig er det en liten bagatell sammenlignet med hva andre opplever. Ti dager i isolasjon synes jeg var mer enn nok til å bli rar i topplokket. Heldigvis kom pappa ned etter hvert, forteller Weng.

Holdt på å miste stemmen

Hun satt koronafast i Seiser Alm sammen med Kalvå og Simen Hegstad Krüger. Etter hvert kom Weng seg hjem til Norge. Kun Hegstad Krüger ble frisk nok til å reise til Beijing.

– Jeg har snakket mye med AK og sendte meldinger med Simen og Riiber for å høre hvordan de hadde det. Det hjalp litt. Simen er jo ekstrem positiv. Jeg synes det var kult at han fikk medalje. Jeg grein i to kilometer og skrek så hardt at jeg holdt på å miste stemmen. Det var vanvittig stort for meg at han klarte det, sier 30-åringen.