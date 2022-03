Sa ja til våpenhvile i fem timer – kort tid etter smalt det på nytt

Noen timer inn i evakueringen av sivile fra to ukrainske byer, ble den avbrutt på grunn av nye russiske angrep.

Tidlig lørdag morgen bekreftet både ukrainske og russiske myndigheter at det var enighet om en midlertidig våpenhvile i de to byene Mariupol og Volnovakha.

Målet med våpenhvilen var å åpne humanitære korridorer slik at sivile kunne evakuere.

Etter planen skulle den sivile befolkningen i løpet av et vindu på fem timer få lov til å evakuere.

Fortsatte å bombe

Men kort tid inn i evakueringen kom det meldinger fra ukrainske myndigheter om at russerne ikke overholdt våpenhvilen i Mariupol, og at evakueringen dermed var avbrutt.

– Våre folk fortalte at bombingen stanset i en liten stund, før de igjen fortsatte å bruke harde artilleri og raketter, forteller viseborgermester i Mariupol, Serhiy Orlov, i et ferskt intervju med BBC.

De har nå bedt innbyggerne om å returnere til tilfluktsrom i byen, og avvente ytterligere informasjon om videre evakuering.

– Det er ingen våpenhvile i Mariupol, og det er ingen våpenhvile langs evakueringsruten. Våre sivile er klare til å flykte, men de kan ikke rømme under angrepene, sier han.

Skylder på Ukraina

Russerne hevder imidlertid at det er ukrainske myndigheter som ikke lar sine innbyggere evakuere.

Ukraina hadde ventet at mer enn 200.000 sivile kom til å forlate Mariupol under våpenhvilen og ved hjelp av den humanitære korridoren som har blitt opprettet etter avtale med Russland.

I byen Volnovakha, som våpenhvilen også gjelder for, ventes det at 15.000 kommer til å evakuere.

Militærrådgiver Per Erik Solli ved NUPI er ikke overrasket i det hele tatt at russerne har brutt våpenhvilen.

– De sier en ting, og gjør noe annet. Det er et mønster med dem. Hvor mange ganger sa de ikke at de ikke hadde noen planer om å angripe Ukraina, og at alle advarsler fra USA var falsk propaganda, sier Solli til TV 2.

Solli sier han håper at de kommer til en løsning slik at sivile kan evakuere, men forteller at han ikke er videre optimistisk.

Ifølge Tor Bukkvoll, sjefsforsker forsvarets forskningsinstitutt (FFI), er det ikke sikkert at russerne mente å bryte våpenhvilen.

– Det kan hende at de ikke har hatt helt kontroll på hva som skjer på bakken. Det er jo en viss avstand fra Moskva og til de som slåss, sier Bukkvolll.

– Forferdelig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til TV 2 at det er helt forferdelig at russerne skal ha brutt avtalen om våpenhvile.

– For dette handler om at ikke engang når vi forsøker å forhandle fram en midlertidig våpenhvile, så respekteres dette. Russland må nå vise ansvar. Nå er det så mange vanlige mennesker som lider av denne brutale krigen, sier hun.

Huitfeldt sier at hun forsøker å være realistisk, og at hun derfor hadde håpet at avtalen om våpenhvile skulle opprettholdes.

SER MØRKT UT: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier situasjonen ser mørk ut. Foto: Javad Parsa / NTB

– Russland har brutt så mange løfter de har kommet med de siste ukene, så min tiltro er ikke stor. Vi vil alltid jobbe for diplomatiske løsninger, men det ser jo veldig mørkt ut, sier hun.

Huitfeldt frykter nå at situasjonen forverres ytterligere.

– For nå kommer det andre våpentyper inn. En liten gutt spurte meg «når tar krigen slutt?». Jeg må bare si at jeg vet ikke, men skulle ønske jeg hadde et svar.

En reporter i avisen Kyiv Independent skriver på Twitter at det også er meldt om brudd på våpenhvilen i Volnovakha.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om at evakueringen av sivile har blitt avbrutt også fra denne byen.

Bør utvides

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu sier i en uttalelse lørdag at den midlertidige våpenhvilen bør utvides til hele landet.

Det skriver Reuters.

Utenriksministeren sier det er avgjørende for å evakuere sivile, og for å få nødvendige forsyninger inn i landet.