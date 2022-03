Jansrud i tårer etter karrierens siste renn: – Har litt klump i halsen

Se Jansrud bli rørt til tårer i vinduet øverst!

Selv om det var mangel på sol, skapte publikum og norske flagg perfekte rammer i Kvitfjell da Kjetil Jansrud kjørte karrierens siste renn lørdag.

Publikum heiet fram 36-åringen og holdt opp plakater med hilsener til «Kongen av Kvitfjell». For ingen har vunnet flere ganger i Kvitfjell enn Jansrud.

– Jeg har det veldig bra. Jeg hadde jo veldig lyst å kjøre fort på ski og tidvis følte jeg at jeg klarte det helt OK. Jeg kommer til å savne den delen av det veldig, og det merket jeg før i dag og da jeg stod på start. Den der skrekkblandede fryden som det alltid er når man skal kjøre utfor, den kommer jeg til å savne, sier Jansrud til TV 2.

– Så var det sterkt å komme i mål foran alle konkurrentene, som også er venner å ta farvel. Det føles bra, men også vemodig, fortsetter han.

Kjetil Jansrud etter å ha kommet i mål utforrennet under verdenscup i alpint i Kvitfjell. Foto: Erik Johansen / NTB

I tårer etter målgang

Jansrud hadde startnummer 31 og åpnet godt kun åtte hundredeler bak Dominik Paris.

Ved tredje passeringspunkt var avstanden økt til 1.28, og Jansrud ble møtt med jubel da han passerte mållinjen til en 29. plass.

Jansrud kysset snøen før lagkameratene kom med blomster og bar ham på gullstol.

Da alle konkurrentene kom ut til målområdet med applaus, måtte også Jansrud tørke tårene.

– Den følelsen var ubeskrivelig. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å sette ord på det en gang. Man rekker liksom ikke å tenke igjennom en hel karriere, det får komme senere. Men bare det å oppleve det øyeblikket, min siste målstrek, rett og slett...det var følelsesladet. Jeg har litt klump i halsen og har hatt det helt siden jeg kom i mål, sier en gråtkvalt Jansrud til TV 2.

– Jeg føler bare på en ubeskrivelig takknemlighet. Jeg er såpass sportsinteressert selv så jeg skjønner konseptet med hvordan idretten fenger. Men at jeg skal være en del av det har jeg alltid hatt et litt rart forhold til. Det blir både rart og veldig spesielt og fint når så mange kommer her, jubler og tar farvel. Det blir litt større enn deg selv-opplevelse, sier Jansrud og retter en stor takk til publikumet i Kvitfjell.

Kjetil Janrud ble båret på gullstol av lagkameratene etter å ha kommet i mål. Foto: Erik Johansen / NTB Foto: Erik Johansen

Kjetil Jansruds meritter: * OL: 1 gull (super-G 2014), 2 sølv (storslalåm 2010, utfor 2018), 2 bronse (utfor 2014, super-G 2018) * VM: 1 gull (utfor 2019), 2 sølv (kombinasjon 2015 og super-G 2017) * Verdenscupen: 23 seirer (13 i super-G, 8 i utfor, 1 i parallellslalåm, 1 i kombinasjon) (NTB)

Kilde nummer to

Aleksander Aamodt Kilde var suveren fra midtpartiet og hele veien ned. Han tok ledelsen med over ett sekund, men måtte se seg slått av Dominik Paris som knuste Kilde med 55 hundredels sekund.

– Det var en fryd å kjøre, Kvitfjell er magisk. Å kjøre foran det norske folk igjen på en veldig spesiell dag er bare vidunderlig etter to år hvor det ikke har vært publikum i det hele tatt, sier Kilde til TV 2.

Niels Hintermann ble nummer tre.

– Kjetil Jansrud er et av mine største idoler, en av mine beste venner, en av verdens beste idrettsatleter. Men viktigst av alt er han en helt fantastisk person som jeg har vært så heldig å få dele mye med, sier Aleksander Aamodt Kilde til TV 2.

– Jeg har lært ekstremt mye av ham. Det har vært en vanvittig reise, og i dag er det Kjetil sin dag, uansett. Ikke Dominik Paris, men Kjetil Jansrud. Jeg husker spesielt 2014/2015-sesongen hvor han bare herjet, samt OL i Sotsji som var mitt første OL og jeg bodde på rom med ham. Det har vært noen øyeblikk man får frysninger av å tenke på. En helt fantastisk fyr, fortsetter Kilde.