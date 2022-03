Johaug tok Kollen-farvel med suveren seier: – En enorm oppvisning

Se Johaugs følelsesladde målgang øverst!

Lørdag tok Therese Johaug farvel med Holmenkollen på en ekte skidronnings vis.

33-åringen fra Dalsbygda, som legger opp etter sesongen, tok en overlegen seier på det som er hennes siste tremil. Som i OL i Beijing gikk hun tidlig fra konkurrentene og gikk i ensom majestet til mål.

– Det var fantastisk, veldig fint, men veldig trist. Det er rart at detter slutten på karrieren min. En følelse jeg har kjent på lenge. Etter etter Beijing og de tre OL-gullene der, så kjente jeg at jeg ville gi meg på topp. Jeg vet at Therese om ti år er veldig fornøyd med avgjørelsen, men Therese her og nå vil egentlig bare gå på ski, sier Johaug til TV 2.

Johaug sier hun ikke kunne fått en bedre avslutning.

– Jeg føler det er en tid for alt. Etter utestengelsen har jeg kommet tilbake og vunnet ni av ni renn. Jeg føler at ett eller to VM-gull gjør ikke meg noe lykkeligere. Det er andre ting jeg vil bruke tid på i livet mitt. Når jeg blir 34 år til sommeren... Det er en tid for alt, og jeg velger å takke for meg.

– Det har vært tider jeg har angret meg

– Jeg er full av følelser nå. Jeg startet her i 2011, i dag er det mitt siste renn her. Det var skyfri himmel og mye folk, akkurat som i 2011. Jeg er ekstremt lykkelig nå, men samtidig veldig lei, sier en gråtkvalt Johaug til arrangøren.

I superværet i hovedstaden ble Johaug heiet frem av det legendariske Kollen-brølet. Ved Frognerseteren på sisterunden vinket skidronningen til publikum vel vitende at en triumf var i boks.

Johaug hyllet i Kollen: – Det er gåsehudalarm!

– En enorm oppvisning av Therese Johaug, kommenterte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland på TV 2s sending fra Holmenkollen.

– Hun får den hyllesten hun fortjener, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Johaug gikk over mål med to norske flagg og et samstemt Kollen som ropte «Tusen takk, Therese!» på oppløpet.

Johaug fikk folkefesten hun drømte om da hun gikk over målstreken på nasjonalarenaen.

– Det har vært mye tårer, både i går, og nå og sikkert etterpå. Det er veldig fint å avslutte på hjemmebane i alle fall, sa Johaug til TV 2 før tremila.

Finske Krista Permakoski ble nummer to og svenske Jonna Sundling nummer tre.

Svensk mareritt

Verre gikk det for en av Johaugs vanligvis fremste konkurrenter Ebba Andersson.

På den første runden knakk svensken staven, og da det var så tidlig i løpet var det får servicefolk som kunne gi henne en ny stav. Dermed gikk hun lenge uten stav, noe som ødela svenskens løp.