Russere og ukrainere i samme menighet: – Håper vi kan fortsette å være venner

Natalia Lundeland har kommet til den russisk-ortodokse kirken for å be for Ukraina. Det er ikke første gang.

Siden Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 har Hellige Olga menighet i Oslo bedt jevnlig om fred i Ukraina.

Natalia er fra Donbas-regionen øst i landet. Den russisk-ortodokse kirken i Oslo har rundt fire tusen medlemmer. Mange av dem er fra Russland og Ukraina.

Den russisk-ortodokse menigheten i Oslo ble etablert i 1996 og har vokst til 4000 medlemmer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi er et folk, ikke sant? sier Natalia.

Hun er fortvilet over det som skjer i hjemlandet og hva det kan gjøre med forholdet mellom ukrainere og russere. Natalia mener de har så mye til felles, uavhengig av om Ukraina knytter seg mer til vesten enn i dag.

De nære historiske båndene mellom russere og ukrainere er svært tydelige i kirken. Patriarken, tilsvarende den katolske kirkens pave, holder til i Moskva. Mens Hellige Olga, som denne kirken er oppkalt etter, var en fyrstinne fra Kyiv på 900-tallet. Hun var en av de første kristne fyrstene i Kyivriket og i følge tradisjonen var hun av vikingætt fra Skandinavia.

Natalia er fra den russisktalende delen av Ukraina og har mange russiske venner.

– Vi er ett folk, vi var et folk og jeg håper vi kommer til å fortsette å være ett folk, sier Natalia.

– Vi må huske at det er ikke vanlige mennesker som startet denne krigen. Forholdet mellom vanlige mennesker her i menigheten, jeg håper det blir værende det samme - at kjærlighet og vennskap skal fortsette.

For meg er ikke dette krevende, men jeg hører at det kan være krevende for mange andre.

Natalia Lundeland kunne ha vært midt i krigen, hadde det ikke vært for kjærligheten for 20 år siden. På en ferietur til Krim - en gang et populært reisemål for ukrainere - møtte hun kjærligheten. For der var også en nordmann på ferie. De ble kjærester og siden har de bodd sammen i Norge. Her jobber Natalia som logoped.

– Patriarken kunne vært tydeligere

Fader Kliment er sogneprest i Hellige Olga menighet. Han er opprinnelig fra Finland. Før bønnen tenner han lys på de mange lysglobene i det lille kirkerommet. Han er opptatt av at kirka ikke skal være politisk, men forkynne evangeliet. Likevel kunne han ønsket at patriark Kirill i Moskva kunne vært tydeligere i sine uttalelser om krigen i Ukraina.

Kort tid før invasjonen i Ukraina, sa patriarken at alle parter må gjøre sitt ytterste for å unngå sivile tap. Han kritiserte ikke styrkeoppbyggingen og krigsplanene, men fokuserte på samhørigheten mellom ukrainere og russere, slik også Putin hadde argumentert for at de to land hører sammen.

– Vi hadde vel kanskje forventet et litt tydeligere språk når våre menigheter består av både russere og ukrainere, sier Fader Kliment. Utydeligheten i denne situasjonen hjelper oss ikke så veldig mye.

TYDELIGERE: Fader Kliment ønsker at kirken skal være tydelig i sine uttalelser mot krigen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han forteller at det er forskjellige oppfatninger av konflikten i menigheten. Noen vektlegger Russland som den agressive mens andre er mer opptatt av Russlands kamp mot vesten. Derfor har menigheten valgt å ikke ta stilling til konflikten bak krigen. Men Fader Kliment er tydelig på én ting:

– Vi er mot krig, vi er mot blodsutgytelse, vi er mot aggresjon. Vi vil at krigen stopper. Men å avgjøre hvem som har mest skyld, det er ikke kirkens oppgave. Det er politikernes oppgave.

Mor i sikkerhet

Natalia Lundelands mor, Svitlana, bor i Ukraina, men kom i desember til Norge på julebesøk. Hun skulle etter planen reise hjem igjen 17. mars. Det blir det ikke noe av.

– Vi var veldig, veldig heldige med at mamma kom hit for å feire jul sammen med oss, sier Natalia.

– Da det begynte å bli urolig i Ukraina, ringte vi til politiet og UDI og fikk veldig forståelse. Og da krigen utbrøt, kom det fra regjeringen at alle kan bli her, så det syns jeg bare er veldig flott, avslutter hun.

I TRYGGHET: Natalias mor Svitlana Sviridova blir værende i Norge med datteren på ubestemt tid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå vet ingen hvor lenge mor blir boende i Norge.