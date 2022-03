Zelenskyj om Nato: – Gitt grønt lys til bombing

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte fredag at Nato ikke kommer til å sette militære styrker inn i Ukraina, fordi Ukraina ikke er Nato-medlem.

– Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere, sa Stoltenberg.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager nå forsvarsalliansen for å gi «grønt lys» for bombing av landet.

– I dag har alliansen gitt grønt lys til bombing av ukrainske byer og landsbyer, ved å nekte å opprette en flyforbudssone. Dere kunne ha stengt luftrommet, sier presidenten.

– Alle menneskene som vil dø fra og med i dag vil dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sa Zelenskyj, ifølge Axios.

Bombingen fortsetter i Kharkiv

Nettavisen Kyiv Independent melder om flere eksplosjoner i Kharkiv natt til lørdag. Avisen skrev på Twitter at det var hørt flere eksplosjoner, og at innbyggere ble bedt om å søke tilflukt like før klokka 3 lokal tid.

Kharkiv er Ukrainas nest største by og hjem til 1,4 millioner innbyggere. Byen har vært utsatt for harde russiske angrep de siste dagene.

Tidlig lørdag morgen melder samme avis at flyalarmen er aktivert i flere ukrainske byer, deriblant Kyiv, Tsjernihiv og Zjytomyr.

PÅ FLUKT: De tre barna Vlada (t.v.), Katrin og Danilo kikker ut fra toget på vei fra Kharkiv til Lviv. Foto: Andriy Dubchak / AP / NTB

Viktig by avsperret

Ifølge ordfører Vadym Boitsjenko er den strategisk viktige havnebyen Mariupol, sørøst i Ukraina, nå avsperret av russiske styrker.

Det har vært kontinuerlige angrep fra russisk artilleri, og byen har blitt meldt å være omringet og avskåret fra alle forsyninger. Etter flere dager med «hensynsløse» angrep, ber Boitsjenko om at det opprettes en humanitær korridor.

FNs sikkerhetsråd har også varslet nytt hastemøte mandag, om den humanitære krisen som er utløst i Ukraina som følge av invasjonen.

TOMME GATER: Ifølge byens ordfører er byen Mariupol avsperret av russiske styrker. Byen skal være avskåret fra nødvendige forsyninger. Foto: Sergei Grits / AP / NTB

– Nærmer seg nytt atomkraftverk

Under et FN-møte uttrykte USAs ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, bekymring for at russiske styrker kan nærme seg nok et atomkraftverk.

– Putin må stanse denne galskapen, og han må stanse det nå, sier Thomas-Greenfield.

Ifølge henne befinner det russiske militæret seg rundt tre mil fra atomkraftverket, som hun ikke navnga. Ifølge Energoatom, som har ansvar for Ukrainas atomkraftverk, ligger det nest største kraftverket, målt i kapasitet, i Mykolajiv oblast sør i landet.

– Vi unngikk så vidt en krise i går, sa hun da hun refererte til angrepet ved Europas største atomkraftverk Zaporizjzja, natt til fredag.

ADVARER: USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, mener russiske styrker nærmer seg Ukrainas nest største atomkraftverk. Foto: Carlo Allegri / AP / NTB

Flere medier stopper rapportering i Russland

Etter at parlamentet i Russland fredag vedtok en ny lov om opptil 15 års fengsel for spredning av «falske» nyheter, har CNN og BBC stanset all rapportering fra Russland. Dette opplyser nyhetsbyrået Reuters.

Også amerikanske Bloomberg og canadiske CBC fulgte etter, og stanset rapporteringen fra landet. Russiske myndigheter har uttalt at det har blitt spredt falsk informasjon av deres fiender, noe som har blitt gjort i et forsøk på å skape splid blant det russiske folket. Her har russiske myndigheter trukket frem USA og deres vesteuropeiske allierte som syndebukker.

Generalsekretær i BBC, Tim Davie, sa at den nye lovgivningen virker til å kriminalisere uavhengig journalistikk.

– Det gir oss ingen annen mulighet enn å midlertidig suspendere arbeidet til alle i BBC News-journalister og andre ansatte i den russiske føderasjonen mens vi vurderer de fulle implikasjonene av denne uvelkomne utviklingen, sier Davie til nyhetsbyrået.

Redaktør for undersøkende journalistikk ved det russiske nyhetsnettstedet Meduza, Alexey Kovalyov, informerer på Twitter om at han forlot landet midt på natten.

– Jeg følte en massiv dør lukkes bak ryggen min, skriver han.

Journalister beskutt

Sent fredag kveld ble det kjent at en gruppe journalister fra britiske Sky News ble beskutt av det som angivelig var russiske styrker noen mil utenfor Kyiv mandag. Hendelsen ble filmet.

Skytingen vedvarte selv etter at journalistene gjorde det klart at de var pressefolk.

Korrespondent Stuart Ramsay og en av kanalens fotografer ble truffet av kulene. Ramsay ble såret, mens kulene som traff fotografen, stanset i beskyttelsesutstyret. Ukrainske myndigheter har gitt russiske styrker skylden.