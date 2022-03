To pågrepet etter slagsmål i Oslo

To personer ble natt til lørdag pågrepet etter et slagsmål ved Nasjonalteateret i Oslo.

Flere personer var involvert i hendelsen, dette melder politiet på Twitter.

– Det skal også ha blitt truet med og hugget med kniv, skriver politiet i Oslo.

To personer ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet, men har ikke blitt påført alvorlige skader.

Klokken 03.40 skrev politiet at de hadde kontroll på flere av de involverte. Like etterpå informerer de om at to av de involverte har blitt arrestert.

– To personer er pågrepet og kjørt arrest, skriver politiet.