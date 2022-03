Manchester City-stjernen om krigssjokket: – Hun vekket meg gråtende

Manchester City-profilen Oleksandr Zintsjenko forteller i et ferskt intervju med BBC om sjokket det var da han hørte at Russland hadde angrepet hjemlandet.

– Jeg ble vekket av min gråtende kone ved midnatt, forteller ukraineren.

Zintsjenko er gift med den ukrainske programlederen og reporteren Vlada Sedan (26). Sammen har de en liten datter.

– Jeg var i sjokk. Hun viste meg videoer og bilder av hva som foregikk i Ukraina, forteller han om natt til torsdag forrige uke.

Tårevåt markering

To dager etter å ha sett bildene fra hjemlandet, var det en tårevåt Zintsjenko som fikk se egne lagkamerater, motstander Everton og hele Goodison Park som viste sin støtte til krigsofrene i Ukraina.

Se markeringen i videovinduet øverst!

I midtuken fikk han også båret kapteinsbindet for Manchester City i FA-cupen mot Peterborough da det igjen ble vist støtte til Ukraina.

– Jeg er så takknemlig for all støtten jeg får her. Jeg kunne ikke forestille meg at det skulle være sånn her. Jeg vil takke alle sammen, sier Zintsjenko til BBC.

25-åringen kaller den russiske krigspropagandaen for latterlig. Derfor ønsker han å snakke om marerittet hjemlandet opplever. Samtidig er han skuffet over at ikke russiske landslagsspillere har gått ut og tatt avstand fra krigen.

– Jeg er så stolt

Zintsjenko forteller at han er sterkt preget av det som skjer i hjemlandet.

– Jeg kan plutselig gråte av ingenting, sier han.

– Forestill deg at den plassen du er født og oppvokst, er jevnet med jorden, sier Radomysjl-fødte Zintsjenko.

Manchester City-spilleren har venner som nå kjemper mot russerne.

– Hadde det ikke vært for datteren og familien min, ville jeg vært der, sier han.

– Jeg er så stolt av å være ukrainer, og det kommer jeg til å være resten av livet. Folk kjemper med livet som innsats. Jeg kjenner folket, og i mentaliteten deres vil de heller dø. Det blir død, men de kommer aldri til å gi opp, sier han.