Derfor må han holde debuten hemmelig

For i det TV 2-sendte etapperittet som starter søndag, er 22-åringen fra Tromsø Team DSMs sterkeste klatrer. På spørsmål om dette rittet blir en test på om han kan få en beskyttet rolle som kaptein i et treukersritt i år, svarer Leknessund:

– Både ja og nei. Om jeg vinner Paris-Nice så kan jeg nok kjøre kaptein i en Grand Tour. Laget ønsker nå å teste meg i et hardere ritt, og hvis jeg leverer så kan det åpne seg muligheter. Men om jeg har lyst til å kjøre for sammendraget i alle ritt fremover er en annen skål. Jeg trives litt mer med den offensive tilnærmingen der man kan ta de mulighetene som åpner seg. Men laget ønsker å ha noen som kan klatre. Vi får se om det blir meg, svarer Leknessund - som denne uka har vært hjemme i Oslo en svipptur.

– Jeg har vært borte i nesten to måneder, så det er deilig å få noen dager hjemme, sier Leknessund som startet sesongen med UAE Tour. Før dette var han på treningsleir på fastlandet i Spania før turen gikk videre til høydesamling på Tenerife.

Frykter sykdom

Mye av fokuset gjennom vinteren har handlet om nettopp Paris-Nice. Det er blinket ut som et av vårens store mål for unggutten. Etter all innsatsen han har lagt ned i treningsarbeidet de siste månedene så har han vært livredd for å bli syk foran «Rittet mot solen». For Leknessund er tydelig på at formen er der den skal være, og kanskje enda litt bedre enn det.

– Det er en helt annen verden enn på samme tidspunkt i fjor, sier han selvsikkert.

Dette er Andreas Leknessund sin andre sesong som utenlandsproff. Foto: Copyright 2020 Vincent Riemersma

– Jeg har trent ganske mye og ganske hardt gjennom vinteren. Og det å være i høyden har gitt meg det lille ekstra. Vi har et ønske om at jeg skal være på et bra nivå de neste rittene, legger han til.

Det gjør TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes forventningsfull.

– Jeg gleder meg stort til å se Andreas Leknessund i en beskyttet rolle i Paris-Nice. Hvis man ser på hans utvikling som en potensiell sammenlagtrytter, er disse ukesetapperittene viktige. Vi så i Sveits rundt i fjor - der han hadde den hvite ungdomstrøyen foran den siste etappen - at han har ferdighetene. Mye tyder på at han har hatt en bedre vinter og start på sesongen enn i fjor, mener Drivenes

Men i Paris-Nice venter tøff motstand og det er nok ikke realistisk med en topplassering i kamp mot typer som Primoz Roglic, Nairo Quintana, Adam Yates, Guillaume Martin og Aleksandr Vlasov.

– Jeg har ikke lyst til å lansere meg som et sammenlagthåp i Paris-Nice, men jeg og laget har lagt inn en god innsats og gode forberedelser inn mot dette rittet. Så får vi se hva det holder til, svarer hovedpersonen selv.

Hemmelighold

Dette er andre sesong på dette nivået for den tidligere Uno-X-rytteren. Han innrømmer at fjoråret med alle sine restriksjoner ble ekstra vanskelig i sitt første år som utenlandsproff.

– På samlinger var vi inndelt i mindre grupper, så da var det begrenset hvor mange jeg kunne bli kjent med. Det tok derfor ett år før jeg fikk møtt alle rytterne. Fjoråret ble slitsom, med karanteregler og innreiserestriksjoner. Det å ha et år på baken og endelig ha blitt kjent med folk, det merker jeg at hjelper veldig.

– Betyr det at det forventes mer av deg i år?

– Det føles ikke sånn. Det er ingen press fra laget på prestasjoner, men det stilles krav til at man gjør jobben og de greiene der.

– Får du sykle en Grand Tour i år?

– Jeg håper det. Jeg tror det. Jeg har fått beskjed om å ikke si noe om hvilken som er planen, laget ønsker nemlig at vi holder tett om det.

– Hvorfor så hemmelig?

– Mye kan skje og ting kan endres. I stedet for å gå ut med det allerede nå så skal vi se det litt an.

– Hvordan blir det å få sin treukersdebut?

– Det blir noe nytt og kult. Tre uker er ekstremt langt og mye mer krevende enn alt det andre jeg har gjort. Men det blir en fin erfaring og en kul opplevelse.

TV 2s ekspert tror ikke at Leknessund blir å se i Giro d´Italia eller Tour de France i år.

– Jeg tror Vueltaen er mest sannsynlig. Jeg tror også det er det rittet som passer ham best. Forhåpentligvis kan han være en del av et DSM-lag der som kjører som i fjor - veldig offensivt i fjellene på jakt etter etappeseire, sier Magnus Drivenes.

Forventer topp 15-plassering

Den tidligere Uno-X-rytteren har lenge vært ansett som et av de største norske sykkeltalentene. Foto: Tom Hansen

Men først venter Paris-Nice. Det åpner med en etappe som trolig vil ende i spurt - selv om finalen er kupert - like utenfor den franske hovedstaden. På sin ferd sydover blir rittet stadig hardere. Og etter tempoen på den fjerde etappen starter det virkelige fyrverkeriet blant klatrerne.

– Det var lovende takter fra Andreas i i UAE Tour. Forhåpentligvis har det gitt ham en god plattform å bygge videre på inn mot Paris-Nice. Selv om det er et skyhøyt nivå i Frankrike, så er det rimelig å forvente at han kan kjempe om en topp 15 i sammendraget, sier Magnus Drivenes.

Til Paris-Nice har Team DSM med Cees Bool for spurtene og en Søren Kragh Andersen, som vant tempoetappen i dette rittet i 2020.

– Jeg håper jeg kan gjøre mitt beste ritt. På de hardeste etappene håper jeg at jeg er med en stund. Men jeg får en fri rolle. Så får vi se om det betyr om jeg går for sammendraget eller etapper. Det kommer litt an på formen de første dagene.

