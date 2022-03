– Han forstår ikke hva som faktisk skjer

Det sier Andrew Lohsen ved Senter for strategiske og internasjonale studier (CSIS) i Washington D.C., som har forsket på Øst-Europa i en årrekke. Frem til i fjor sommer ledet han et observatørkorps i Ukraina.

– Han vil at vi skal frykte det

Han mener vi har grunn til å frykte Vladimir Putin, og viser til at han ikke følger et logisk handlemønster. Denne uken oppgraderte Russland beredskapen for bruk av kjernefysiske våpen.

– Han vil at Vesten og resten av Europa skal frykte en atomkrig, slik at de letter på sanksjonene, sier Lohsen til TV 2.

– Bør vi være redde? Er Putin farlig?

– Selvfølgelig er han farlig. Han er en som har vært isolert i lang tid, og får ikke lenger skikkelig informasjon. Det fører til at han egentlig ikke forstår realitetene og hva som faktisk skjer på bakken i Ukraina.

– Det blir blodigere

Så er jo spørsmålet da, om Vladimir Putin vil gå aggressivt til verks mot andre stater.

Den amerikanske forskeren Andrew Lohson er bekymret. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

– Styrkene hans står ganske fast i Ukraina akkurat nå, sier Lohsen, men understreker igjen at Putin følger sin egen logikk.

Når det gjelder den videre utviklingen på slagmarken i Ukraina, er den amerikanske forskeren helt på linje med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. De neste dagene og ukene kommer til å bli langt blodigere enn det vi har sett til nå – om krigen ikke stanses.

– Putin kommer til å trappe opp presset mot Ukraina, og vi kommer til å se langt større sivile lidelser enn vi har til nå.