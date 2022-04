Bård fulgte drømmen og laget seg en helt unik arbeidsplass

Han møter oss med et realt håndtrykk, et stort smil og et varmt, interessert og blått blikk. Samtidig som ham byr på en kopp kaffe i skikkelige retro-omgivelser inne på kontoret sitt.

Her er det modellbiler, bilratt fra svunne tider, emaljeskilt med reklame for oljemerker man må ha levd en stund for å huske og en svak eim av bensin og olje. Akkurat slik mange av oss liker det. Her føler man seg hjemme om man aldri har vært her før, og mannen som tar imot føles som en kompis, selv om det er første gangen man hilser og før man har satt seg til rette i den brune sofaen fra 70-tallet.

På denne varme måten har Bård Risen (58) tatt imot kundene til veteran- og klassiker-bilbutikken sin, Rud Vintage Garage, siden oppstarten i 2013.

Da sluttet Bård som elektriker etter 32 år i samme firma – og gjorde en gammel drøm til virkelighet. En drøm han nå faktisk er i ferd med å avslutte.

Gledet meg hver dag

Dette er kontoret til Bård Risan. Å si at dette er en autofil arbeidsplass er ikke å ta for hardt i. Foto: Rud Vintage Garage.

– Ja, da hadde jeg gått svanger med ideen om en egen vetranbilbutikk i mange år allerede. Interessen for klassiske biler har alltid vært der. Det begynte for meg som for mange andre, med bilkort jeg fikk av bestefar, med lekebiler og plakater hjemme på gutterommet.

Underveis hadde noe vokst seg stort. Nærmest som et kall og noe som ville ut. Han måtte starte opp for seg selv for å se om det var mulig å gjøre hobby og interesse til et levebrød.

Han visste at det ikke ville bli enkelt, men med forståelsesfull kone og etter hvert to store og bilinteresserte sønner, lot han det stå til.

– Rud Vintage Garage var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier Bård.

– Fy søren så spennende og så gøy det var. Det kriblet i kroppen hver morgen etter å komme på jobb. Jeg tenkte å selge varebiler og noen bruksbiler på vinteren. Jeg antok at klassiker-markedet var roligere da. For så å satse mer på de gamle bilene i sesongen. Altså vår, sommer og høst, forteller Bård.

Burde tatt inngangspenger

Helt slik ble det ikke. Det formelig kokte i den lille, spesielle og koselige bilbutikken fra dag én. Varebilene som ble innkjøpt for vintersalg kom aldri inn i butikken, men ble solgt for omtrent innkjøpspris da solen smeltet de ut av snøen utpå vårparten. Bare for å bli kvitt dem.

Det skjedde mye. TV, radio, aviser og magasiner ville alle ha en bit av den godslige bilselgeren med annerledes-butikken.

Det har blitt antydet mer enn en gang at han burde tatt inngangspenger. All kuriosaen i tillegg til veteranbilene gjorde dette nesten like mye til museum som butikk. Folk strømmet på. Bård tok godt i mot alle som en.

– Når en hel familie fra Nord Norge kom innom på ferieturen sin, ikke for å handle, bare for å se, og brukte hele formiddagen, ble det ikke særlig effektivt for meg. Men jeg kunne jo liksom ikke kaste dem ut heller... Dessuten er jeg jo glad i å skravle jeg også, legger han til etter en liten tenkepause.

Her snakker vi fargerikt fellesskap i bilbutikken! Foto: Rud Vintage Garage.

Forretningsplan

Dette er Bård i et nøtteskall. Blid, hjelpsom og hyggelig. Han blir kompis med alle. Et annet eksempel på det er en kar som kom inn. Han gikk to skritt innenfor butikkdøra stoppet opp, naglet øynene i Bård og sa: Meg kommer du ikke til å like. Jeg er litt spesiell.

– Ha, ha. Den åpningsreplikken var litt spesiell. Men jeg ble mer nysgjerrig enn skremt.

For å gjøre en lang historie kort: De to fant tonen, har fortsatt kontakt og er i dag for kompiser å regne.

– Noen vil nok, og kanskje med rette, si jeg er litt «poste-kåt» på sosiale medier. Men det funket. Med et svært begrenset annonsebudsjett nådde jeg ut til kjernemålgruppen, samtidig som det skapte både engasjement og drømmer hos mange. Jeg fikk også vist fram hva jeg til en hver tid hadde i butikken.

– Jeg hadde satt opp en forretningsplan. Der noterte jeg opp hvilke bilmerker jeg skulle satse på. Jeg hadde fulgt markedet tett i mange år og hadde med det opparbeidet en viss kunnskap om hva som var etterspurt og dermed lett å selge og å forhåpentligvis tjene en slant på. De nevnte varebilene var også en del av den planen. Jeg tror den planen holdt i tre uker, forteller bilentusiasten og ler litt av seg selv.

Utvalget i den spesielle bilbutikken har alltid vært variert med alt fra folkelige hverdagsbiler som Volvo og Fiat til mer eksotiske doninger. Skimter vi en litt tungsolgt Chrysler 1600 i bakgrunnen?

Et stort bilhjerte

Grunnene til at det ble slik er flere. Som mange har fått med seg har prisene på enkelte klassikere formelig skutt i været de siste årene. En Volvo Amazon du for noe år siden betalte 30.000 kroner for, må du nå betale kanskje 150.000 kroner for. Det samme gjelder for mange andre biler. Eldre Porsche 911, Ford Escort, klassiske VW-modeller, to-dørs Opeler og mange andre. Det begynte å bli skikkelig vrient å få tak i slike biler som man kunne tjene penger på.

Dessuten har Bård en bred bilinteresse og et stort bil-hjerte med plass til det meste.

– Ja det er riktig det. Det kan noen ganger bli litt for mye av det gode. Jeg er nok litt følelsesmenneske og kan lett bli litt revet med. Jeg må jo bare innrømme at ikke alle innkjøpene kanskje har vært like smarte, ler han.

Han mumler noe om en Chrysler 1600, samtidig som han flakker litt med blikket. Vi tipper den var en av de som ikke var nevnt i planen ...

For Bård er det med biler som med mennesker. Han er interessert og glad i alle. Uansett fasong, årsmodell og sosial status.

To-dørs Volvo er lettsolgt. Med fire dører går det ofte litt tregere. Foto: Rud Vintage Garage.

Ikke alt er lettsolgt

– Det er mange hyggelige og koselige klassiske biler som er vanskelige å selge. NSU som ikke er TT eller TTS, Hillman, Vauxhall og Sunbeam er andre. Det samme med en del franske som Peugeot 404, 504, 305 og 505 og en del Renault-modeller. Det gjelder også en del japanske modeller. Litt generelt kan man si at om det ikke er coupe, elle todørs, så sliter man om det ikke er topputgaven.

– Vi ser litt det samme på mer populære merker som Opel og Volvo. Todørs Rekord er kurant. Firedørs er tungt. Det samme med todørs Amazon og 140-serie. Det er faktisk lettere å selge stasjonsvognene enn firedørs bilene, utdyper han.

Han forteller at det finnes noen hederlige unntak fra "firedørs-regelen" – det er Ford Granada, men også her er det enklere med stor motor og mye utstyr. Forskjellen er enorm på en 3,0 eller en 2,8i Ghia og en 2,0 L, både i pris og for hvor lettsolgte de er.

Andre firedørsbiler som oppleves som relativt lettsolgte er Jaguar XJ6, Mercedes S-Klasse (W126) og Chevrolet Malibu, for å nevne noen.

Markedet er dessuten selektivt på farger. Med rød Volvo PV og Amazon kan du bare rekke opp hånda, så er de solgt. Med sort, blå eller grå, må man må jobbe mer med salget.

– Den bilen jeg definitivt har fått mest pepper for er en gammel, kostemalt Ford Consul som jeg kjøpte av Vazelina Bilopphøggers, for 8.000 kroner, tror jeg det var, tidlig i karrieren. Motoren gikk ikke en gang. Å si at jeg slet med å få solgt den er ikke å ta for hardt i. Da jeg endelig ble kvitt den, var det med tap. Familien passer stadig vekk på å minne meg om den, ler han.

Denne Mazda Cosmo med wankelmotor ville ingen nordmenn ha. Den endte opp i Finland. Foto: Rud Vintage Garage.

Verden har blitt liten

På spørsmål om den fineste eller grommeste bilen han har solgt, trekker han fra fram en Ford Mustang Shelby 500 GT, etter å ha tenkt seg om litt. For det har blitt noen i den enden av skalaen også. .

– Ja fy søren, den Shelbyen var flott, altså.

Ellers har bilmerker som Jaguar, Maserati, Porsche og Rolls-Royce vært innenfor portene. Men primært de mer folkelige bilene, som Ford, VW, Fiat, BMW, Opel og Volvo.

Noen biler har han ikke fått napp på hos norske kunder og derfor solgt på eksport.

– Litt synd, men slik blir det noen ganger. Den siste bilen som ble solgt var en todørs Mazda Cosmo med wankel-motor som endte opp i Finland, hos en samler der.

Men han har også selv importert noen biler underveis, så regnestykket går noenlunde opp i opp.

– Ja, jeg tror det. Med unntak av de siste par årene, har jo verden blitt mye mindre og handel over landegrensene mer vanlig. Slik blir det nok når ting normaliseres igjen også, tror Bård.

Det er lite å si på bredden i utvalget her. Alt fra Volvo Amazon, VW Golf, BMW og til Rolls Royce. Foto: Rud Vintage Garage.

Låvefunn

– Ellers har noe av det som har vært spennende med denne jobben å få bli invitert ut til å se på ulike låvefunn. Altså biler som har blitt satt bort og som har stått i skur og låver i noen år. Jeg er også litt stolt av at jeg gjennom denne jobben har klart å redde i alle fall noen biler fra den visse skrot-død.

Når vi ber om et par eksempler, trenger han ikke lange betenkningstiden. Han nevner kjapt en meget sjelden Glas 1204 coupe fra 1963, som artig nok var solgt ny i Norge av Kolberg. De som senere slo seg opp på Mazda og Hyundai. . Et låvefunn han kjøpte i deler og et bilmerke som ble tatt over av BMW.

Tanken var å sette den i stand selv, men han skjønte fort at tiden til det ikke strakk til. Bilen ble kjøpt av en BMW-entusiast i Tvedestrand som gjorde en glimrende jobb med den. Bilen holder nå verdensklasse.

– Ja, og jeg er glad for at denne kunden tok hånd om den. Jeg hadde interesse på den fra Tyskland som var villige til å betale mer. Det var kanskje ikke god business for meg, men det var viktigere at den ble i Norge, enn at jeg skulle dra ut de siste tusenlappene fra salget. Dessuten kunne den ikke fått en bedre eier enn den har i dag, sier Bård. Les mer om den bilen her:

Sjelden Simca Rallye 1000. Det kom 50 slike biler til Norge. Svært få finnes igjen, men Bård reddet i alle fall én slik bil. Illustrasjonsbilde.

Ærlig og redelig

Det andre eksemplet er også en typisk Bård-bil. Og en bil som neppe sto oppført i forretningsplanen. Vi snakker om en Simca 1000 Rallye. En liten, småfrekk, knall oransje hekkmotorisert bil som kom til Norge i 50 eksemplarer. Mest beregnet på motorsport som bakkeløp og isbaneløp. Det gjør at det nå, 50 år senere, har gått svært hardt utover bestanden.

– Jeg har hatt den i noen år og holder på å fikse den opp. Jeg bare digger den bilen, så jeg kjøpte den ut av firmaet – den er min private nå.

En annen ting Bård er litt stolt av, er at det i løpet av de alle årene han har holdt på med gammel-bil, har vært helt minimalt med reklamasjoner.

– Jeg har etter aller beste evne forsøkt å være ærlig og redelig, forklarer Bård.

De av oss som kjenner han, vet at denne mannen neppe lurer noen. Det er ikke uten grunn at han har levert flere hundre klassiske biler til fornøyde kunder over hele landet. Det er vel stengt tatt få, om noen i det hele tatt, som har betydd mer for veteranbilhobbyen i Norge de siste årene enn nettopp Bård Risan og hans Rud Vintage Garage. Den stillfarende bilentusiasten her spredd folkelig og ujålete bilglede til det norske folk i snart ti år nå.

Nå er det ikke så mange bilene igjen. Bård velger å gi seg i løpet av sommeren. Foto: Rud Vintage Garage.

Velger å gi seg

Men nå nærmer det seg slutten for den lille, men tradisjonsrike bilbutikken i Bærum, etter nesten ti års drift.

Helsa er ikke lengre hva den helt var og det har blitt for mange og for lange dager i butikken.

– Rud Vintage Garage har vært en drøm. En drøm jeg aldri ville vært foruten. Jeg har truffet massevis av hyggelige folk og knyttet uvurderlige vennskap for resten av livet gjennom denne jobben. Jeg angrer absolutt ikke og hadde gjort det samme igjen, men det har også kostet. Det har vært mer jobb enn jeg trodde, selv om jeg var innforstått med at dette ikke var noen ni til fire-jobb.

– Butikken har tidvis gått bra og tidvis ikke fullt så bra. Uansett er ikke dette noe man blir rik av. I allefall ikke i penger. I erfaring derimot ...

Nå gleder han seg til å få mer tid med kona, de to sønnene og kompiser som ikke har sett mye til han de siste årene. Ny jobb har han også fått. Veteranbiler vil fortsatt være en interesse og det finnes noen i garasjen hjemme.

– Å dra på biltreff og bare være Bård, og ikke han salgsfyren, det blir bra. Slippe å tenke på priser, salg, kjøp og alt det som må gjøres – det gleder jeg meg til!

– Å gi seg var en vanskelig avgjørelse å ta, men nå kjenner jeg egentlig mest på en lettelse. Det føles riktig. Tiden var inne for det nå, sier han og ser oppriktig ut.

Dermed bør alle vi med veteranbilinteresse løfte på hatten, bukke dypt og ærbødig og takke Bård for alt det han har gjort for bilhobbyen vår gjennom mange år.

