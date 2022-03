Da andre generasjon XC90 rullet inn i Norge tidlig i 2015, var den første bil ut i det vi på mange måter kan kalle «nye Volvo». Fem år tidligere hadde Volvo blitt solgt fra eierselskapet Ford, til kinesiske Geely.

De fem årene brukte Volvo blant annet til å utvikle teknologi og en helt ny plattform for større biler. På mange måter startet de også på nytt med design, både utvendig og på interiør. XC90 var eksamensoppgaven. Her hadde ikke Volvo råd til å bomme, og det ble veldig snart klart at de absolutt ikke hadde gjort det.

XC90 fikk nemlig en svært god mottagelse og har vært en stor suksess i årene som har gått.

Senere i år skal vi for første gang få se en ny og helelektrisk SUV på størrelse med XC90. Det betyr at dagens modell nå er i innspurten. Men den innspurten kan komme til å vare noen år. Volvo har nemlig bekreftet at XC90 skal få leve videre som ikke-elektrisk modell.

Nå har den også fått viktige nyheter «under skallet». Volvo har nemlig oppgradert sine ladbare hybrid-drivlinjer. Det betyr større batteripakke, bedre ytelser – og ikke minst økt rekkevidde på strøm.

Testbilen heter ikke mindre enn XC90 Recharge R-Design T8 Scandinavian Pro Edition. Startprisen er på 971.200 kroner. Med en raus dose ekstrautstyr innabords, ender vi på 1.176.665 kroner.

For mange er XC90 fortsatt den ultimate hyttebilen, selv om den trekker på årene.

Hva er nytt?

Selve batteripakken har økt fra 11,6 til 18,8 kWt, uten at den fysiske størrelsen er endret. Hvor mye strøm er egentlig det? For å sette det litt i perspektiv kan vi jo bruke første generasjon Nissan Leaf som eksempel. I starten hadde den en batteripakke på 24 kWt. XC90 har altså 3/4 av dette, i tillegg til en ganske kraftig bensinmotor.

XC90 T8 har nå samlet systemeffekt på 456 hestekrefter og 709 Nm,

Selve 4x4-systemet har også blitt forbedret. Det er ingen hemmelighet at de ladbare Volvoene har hatt et litt enklere løsning, enn de øvrige modellene deres. Slik er det fortsatt, men el- og bensinmotor skal jobbe bedre og mer effektivt sammen nå.

Diskret styling kler XC90, det synes vi også denne fargen gjør.

Hvordan fungerer det?

Ytelsestallene lyver på ingen måte: Denne drivlinjen gir et voldsomt kraftoverskudd. Vi snakker nesten 2,3 tonn SUV, men den er imponerende pigg og rask.

0-100 km/t går for eksempel på 5,4 sekunder. Ja, du leste riktig. Femkommefiresekunder! Og den er råsterk, uansett hvilken hastighet du befinner deg i.

Samtidig blir dette nesten litt kontrast mot resten av bilen. For XC90 er ikke like sporty som for eksempel noen av de tyske konkurrentene. Understellet er vektet mot komfort og den krenger også litt, når du presser på i svingene.

Det er ikke der den (eller du) trives best. På landevei og motorvei derimot! Der er dette en milsluker av rang. Alt stemmer. Fra fantastisk gode seter, via støydempingen og til bunnsolid følelse av komfortabel trygghet. Dette er Volvo gode på!

Den offisielle rekkevidden på strøm er nå på 68 kilometer. Vi tester på en blanding av landevei og motorvei. Det er rundt null grader og bare veier. Da kommer vi 48 kilometer, før det er tomt for strøm. Med fokus på sparekjøring, burde det ikke være noe problem å komme et stykke opp på 50-tallet. I sommertemperaturer også høyere enn det.

Et annet interessant tall: Vi sjekker bensinforbruket med tom batteripakke, på landevei med 80- og 90-sone. Her ligger vi i spredt kø og legger vekt på å unngå hard akselerasjon eller nedbremsing. Her ender vi med et forbruk på 0,63 liter/mil, snittfarten over en strekning på 70 kilometer ligger på 81 km/t. Det er et imponerende lavt tall. Samtidig merker vi at forbruket stiger til dels betydelig med en annen kjørestil og høyere hastighet. Det er tross alt mye bil som skal pushes gjennom luften her.

Bortsett fra drivlinjen, har Volvo bare gjort små endringer på de syv årene XC90 har vært på markedet. Vi synes det utvendige designet står seg godt, dette er også en bil som kler hvitt.

Digert bagasjerom når du bruker den som femseter.

Innvendig begynner det nå å se litt mer datert ut, selv om materialkvalitet og finish holder høy klasse. Volvo bruker samme interiør med mindre variasjoner i mange modeller, da blir det også litt utvannet etter såpass mange år.

De praktiske løsningene står seg fortsatt svært godt. Det er lett å komme til og bruke også de bakerste setene. Det er drøyt 250 liter bagasjerom igjen når også disse er i bruk, så øker det på når du feller ned seter.

Og så må nesten innom prisen. Den starter altså på 971.000 kroner. En del kunder vil nok falle av allerede der. Og 1.176.665 kroner for testbilen er friskt. Da er den riktignok fullspekket med utstyr og du kan fint klare deg uten en god del av dette. Likevel: Du runder nok millionen med god margin før du er i mål her, selv om du klarer å holde deg godt i skinnet.

Det begynner å merkes at dette interiøret ikke debuterte i fjor.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en stor, trygg og komfortabel SUV som går som ei kule!

Ikke bilen for deg hvis?

Du er ute etter mer sporty bil. Kanskje også at naboen overhodet ikke skal være i tvil om at du har kjøpt helt ny bil.

Hva mener eierne?

Vi har hele 80 anmeldelser av andre generasjon XC90 i vår bruktbilguide.

XC90-eierne er jevnt over en fornøyd gjeng, selv om de ikke er like happy med alt her.

Senere i år skal Volvo vise frem det som langt på vei blir en elektrisk XC90. Men veldig mye tyder på at den får et annet navn, Embla er blant favorittene her.

VOLVO XC90 RECHARGE R-DESIGN T8 Motor: 2-liter + elmotor Drivstoff: Bensin Systemeffekt: 456 hk / 709 Nm 0-100 km/t: 5,4 sekunder Toppfart: 180 km/t (sperret) Batteri/lading: Batteripakke: 18,8 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): 68 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 495 x 195 x 177 cm Bagasjerom: 262/1.816 liter Vekt: 2.297 kilo Tilhengervekt: 2.350 kilo Pris: Fra: 971.200 kroner Testbil: 1.176.665 kroner

