Helgeværet: Snø, sludd og regn – men disse slipper unna

Helgen byr på snø, sludd og regn i store deler av landet. Det ser ut til at de aller fleste nordmenn blir nødt til å ta frem både støvler og godt tøy.

Temperaturen på dagtid er så å si uendret på landsbasis. Når det gjelder nettene er det derimot noe stigende temperaturer inn i helgen.

Ifølge meteorolog, Martin Pecnjak i StormGeo er det for tidlig å si at vinteren er helt over. Han mener vi må være tålmodige.

Likevel er han ikke helt fremmed for at det begynner å se ut som vi går mot noe som ligner vår.

Vinner helgeværet

Det er mye som tyder på at Østafjells, Sør- og Østlandet, har trukket vinnerloddet når det kommer til helgeværet. Her blir det for det meste oppholdsvær, og det kan i perioder bli lettere skyer og sol.

På lørdag vil det fine været først komme utover mot kvelden. I motsetning til søndag, som tidvis preges av en kombinasjon av lette skyer og sol utover hele dagen.

Typisk inne-vær

Resten av landet har dessverre ikke vært like heldige. Dersom man tenker seg en tur ut i løpet av helgen, kan det være lurt å ta på seg vanntett tøy med noe varmt under.

I Nord-Norge meldes det om varierende typer nedbør. Troms og Finnmark venter hovedsakelig sludd og snø, mens de i Nordland får nedbør som sludd og regn.

– Selv om det blir sludd og snøbyger hele helgen, blir det søndag kveld likevel litt lettere vær, sier Pecnjak.

Lengre sør i landet, i Trøndelag og Møre- og Romsdal, blir det nokså likt værbilde sånn som i Nord-Norge.

– Det blir regn og sludd. Likevel blir det til forskjell fra Nord-Norge litt mindre nedbør, sier Pecnjak.

Det korteste strået

Vestlandet får mest varierende vær denne helgen. I morgen lørdag blir det ifølge Pecnjak enten regn eller sludd. I tillegg får vestlendingene frisk bris.

På søndag er man heldig dersom man befinner seg Sør for Bergen. Sørover blir det nemlig oppholdsvær store deler av dagen.

– I den andre retningen, altså Nord for Bergen, fortsetter det med regn og sludd, sier Pecnjak.