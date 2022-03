Støre: Ingen atomfare i Norge nå

Samtidig varslet statsministeren og justisministeren at Norge gir full kollektiv beskyttelse til alle ukrainske flyktninger.

Krigen i Ukraina fortsetter å herje, og nattens angrep mot Europas største kjernekraftverk øker bekymringen hos folk.

Klokken 18.00 har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) invitert til pressekonferanse hvor de vil orientere om den seneste utviklingen i krigen.

– Det har vært nok en dramatisk natt og dag i Ukraina. Mange våknet til nyheten om at det hadde oppstått brann i nærheten av et av Europas største kjernekraftverk. Justisministeren og jeg ble vekket om dette i natt, opplyste Støre.

Brutalt og uakseptabelt

Det har så langt ikke blitt varslet om noen utslipp fra dette kjernekraftverket.

– Det sier likevel noe om det brutale og det totalt uakseptable i den krigen som skjer, sier Støre.

Statsministeren sier at det ikke er noen fare for utslipp i Norge, slik situasjonen er nå.

– Hvis noe skulle skje, vil vi ha lang varslingstid. Da vil alle få beskjed om hva som er klokt å gjøre, sier han.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har over 1,2 millioner personer flyktet fra krigen i Ukraina.

– Vi kan stå overfor den mest alvorlige humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig, sier Støre.

Gir full kollektiv beskyttelse

Både Støre og Mehl har tidligere åpnet for å vurdere gi full kollektiv beskyttelse til flyktningene som kommer til Norge.

Justisministeren var torsdag i Brussel der EU ble enig om å gi kollektiv beskyttelse til asylsøkere fra Ukraina.

Fredag annonserte Støre at Norge følger etter ved å gi midlertidig kollektiv beskyttelse. Så langt er rundt 300 ukrainerne kommet til Norge.

– De som kommer til Norge nå, kommer fra krig. Da er det godt å komme til et land som har samlet seg om hvordan vi skal ta i mot de som kommer.

– Effektiv ordning

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier innføringen av midlertidig kollektiv beskyttelse vil være til stor hjelp.

– Denne ordningen er effektiv, både for de som trenger hjelp og for de som skal gi hjelpen. Vi kan behandle flere søknader raskt, fordi man går bort fra individuell behandling, sier hun.

Enger Mehl sier at situasjonen fremover kan bli krevende.

– Vi jobber med løsninger for at dette skal gå så godt som mulig for seg. Mange kommer til å få en ny ukrainsk nabo, klassekamerat og nye barn i barnehagen, sier justisministeren.

Hun understreker at situasjonen er uoversiktlig og uavklart, og at de ikke vet hvor mange flyktninger som vil komme til Norge.

– Vi skal være rause og åpne, men vi skal også ha kontroll, sier Enger Mehl.