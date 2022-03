Hun som fant opp «tjejdeng»

Når Therese Johaug takker for seg i Holmenkollen på lørdag sier vi ikke bare farvel til en av langrennssportens aller, aller største. Samtidig kan alle mannlige langrennsløpere puste lettet ut, for nå er det slutt på «tjejdeng».

Så god er nemlig kapasiteten til Therese Johaug at hun i en årrekke har slått oss alle, ikke bare sine kvinnelige konkurrenter, men også sine mannlige treningskamerater. Det er vi flere som har fått kjenne på.

Selv var jeg på juniorlandslaget med Therese Johaug i 07/08-sesongen, og da vi møttes til første samling hos Olympiatoppen på Sognsvann hadde hun noen måneder i forveien fått sin første VM-medalje rundt halsen etter tremila i Sapporo.

Vi visste alle at det var noe spesielt med duracell-kaninen, som hun ble kalt, men hvor spesiell hun var og fortsatt er må faktisk oppleves. Allerede på første samling slo Hans Christer Holund, Sjur Røthe og resten av juniorgutta fast at vi var glade for at vår løpetest til Frognerseteren fulgte en litt annen løype enn jentenes.

Noen uker senere var ydmykelsen total, da norske medier møtte opp på Lillehammer for å følge fenomenet fra Dalsbygda på treningssamling med juniorlaget. Motbakketest i staking stod på programmet, og på sportssidene kunne man lese at Therese Johaug slo flere av gutta. Bildet Dagbladet valgte var selvsagt av undertegnede, som med armene fulle av melkesyre kunne slå fast at jeg for første gang hadde fått «tjejdeng».

Like i etterkant av denne samlinga inviterte Morten Aa Djupvik meg med på noen økter med A-landslaget med Northug og Sundby i spissen. Kort oppsummert kan en vel si at det ikke var mye sympati å hente der i gården etter oppslagene noen dager i forveien. Lite visste de om hva de hadde i vente…

Nå har jeg verken bachelor- eller mastergrad i etymologi, studiet av ords opprinnelse, men jeg er ganske sikker på at Therese Johaug i praksis fant opp «tjejdeng», altså å bli slått av ei jente. Om ikke annet, vet jeg med sikkerhet at hun har delt ut «tjejdeng» i 15 år nå.

Googler du «Therese Johaug slo gutta», «Northug knust av Johaug» eller «Therese Johaug og tjejdeng» skjønner du fort hva jeg snakker om. Det finnes vel knapt en mannlig langrennsløper de siste 10-15 årene som på et eller annet tidspunkt ikke har blitt slått av Therese Johaug.

Det er jo da særlig i motbakkene vi har fått deng, én etter én. Kapasiteten til Therese Johaug er helt spesiell, ja faktisk eksepsjonell. Jeg tviler faktisk på at det finnes kvinnelige idrettsutøvere som har et O2-opptak og en terskel som matcher Therese Johaug på sine beste dager.

Så rå er hun at hun som juniorløper bare måtte gå av mølla til fysiolog Erlend Hem hos Olympiatoppen. Mølla gikk og gikk, men Therese stoppet aldri, og der pulsen nærmet seg makspuls hadde ennå ikke Therese passert den magiske grensa der kroppen produserer mer melkesyre enn den klarer å få bort. Det var rett og slett ikke vits i å fullføre testen.

I de fleste utholdenhetsgrener skiller det en 10-12 prosent mellom verdens beste kvinner og menn. I kraftidrettene er denne forskjellen større. Therese Johaug har derfor aldri staket fortere på flatene enn de beste løperne. Ei heller har hun skøytet fortere på oppløpet enn Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo. Til det er lagene for feige og kjønnsforskjellene for store, selv for Therese Johaug.

I motbakkene finnes det imidlertid bare én Therese. Lørdag går hun sine siste motbakker, passende nok i Holmenkollen der hun i 2011 gikk fortere enn alle i motbakkene og tok sitt første av mange VM-gull. Jeg tror ikke noen klarer å følge henne da heller.

Takk for all tjejdeng, Therese, og takk for det du har betydd for norsk langrenn!