Det ligger an til mindre suksess for norsk kvinnelangrenn fremover, mener TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad. Langrennssjef Espen Bjervig er imidlertid optimistisk for fremtiden.

– I OL og til dels VM i fjor fikk vi en forsmak på livet etter Therese Johaug.

Det sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad om norsk kvinnelangrenn i årene etter at Johaug har lagt opp.

33-åringen fra Dalsbygda bekreftet fredag at hun legger opp etter sesongen.

– Jeg håper det er et ordentlig spark i baken til landslaget, forbundet og Langrenns-Norge i sin helhet for virkelig å ta et tak i norsk kvinnelangrenn, slik at flere norske jenter kan kjempe i toppen i VM i Trondheim i 2025 og OL i Val di Fiemme i 2016, sier Skinstad.

Under Beijing-OL forrige måned var det kun Johaug av de norske kvinnelige løperne som tok med seg medalje hjem.

Skinstad hyller Johaug: – Verdens desidert beste

– Mer ansvar på flere

Skinstad mener det bør være håp om at Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng kan kjempe om medaljer igjen, samt at Maiken Caspersen Falla blir inspirert til å gå løs på enda en sesong etter oppturen i Drammen torsdag.

Likevel mener TV 2s langrennekspert at det kan bli noen magrere år.

– Hvis ikke Østberg eller Weng presterer på sitt beste, vil vi ha mange verdenscuphelger i årene som kommer uten norske jenter på pallen. Vi vil også være utenfor pallen på stafetter, og vi kommer til å ha utenlandske løpere som tar gull i VM på distanse. Utlendinger vil også vinne Tour de Ski når alle de beste er på plass, sier Skinstad.

Langrennssjef Espen Bjervig ser ikke mørkt på fremtiden.

– Nå faller det jo mer ansvar på flere. Nå vil jo dere og andre, men også vi selv, spørre mer om ikke det er pallplasseringer. Men jeg tror at vi så i Drammen med sju jenter inn på prologen der at vi kommer til å løfte oss. Det er ikke mange ting som skal til. Vi har mange gode talenter, og nå må alle bare steppe opp et hakk her. For nå har vi ikke lenger Therese som vi er vant med tapetserer pallen, sier Bjervig til TV 2.

– Det er trist for skisporten, nå må vi feire henne

Langrennssjefen påpeker at Johaug ikke er den første uerstattelige skiløperen som legger opp.

– Vi trodde ingen kunne overta etter Thomas Alsgaard, og så kom Petter Northug. Vi trodde ingen kunne ta over etter Bente (Skari) eller Marit (Bjørgen). Så kom Therese, sier Espen Bjervig.

– Gullstandarden forsvinner ut

Skinstad håper norske langrennsløpere fra 17 til 25 år nå plukker opp hansken.

– Den ultimate målestokken – gullstandarden – forsvinner ut. Det er veldig, veldig viktig at de ikke senker ambisjonsnivået og standarden på trening. De må heller la seg inspirere av det Therese har gjort og fått til, sier Skinstad.

– Therese har ikke alltid vært verdens beste. Therese var ingen barnestjerne, hun herjet ikke i junior-VM og hun hadde sine tøffe år i begynnelsen av sin seniorkarriere. Så hun har bygget stein på stein. Det var da hun var 25-26 år at ting virkelig begynte å stemme, fortsetter han.

Herreløper Hans Christer Holund tror Johaug blir savnet i laget.

– De mister en kaptein som har satt standarden på samlinger og treningsøkter. Man mister en stor ressurs, så jeg håper at hun fremover ønsker å dele sine erfaringer og hjelpe kvinnelaget, sier Holund til TV 2.

Se ekstrasendingen: Therese Johaug legger opp

Bjervig mener det er flere som nærmer seg det store gjennombruddet.

– Det mangler det lille ekstra for å være helt oppe på pallplassene, men de kommer. Det er jeg hundre prosent sikker på, sier langrennssjefen.

– Tror du oppmerksomheten rundt langrennssporten kan påvirkes av dette?

– Kanskje det kan bli enda mer spennende. Therese har jo blitt beskyldt for å gjøre kvinnelangrenn kjedelig fordi at hun alltid har vunnet så mye den siste perioden. Jeg tror norsk kvinnelangrenn kommer til å klare seg bra. Vi skal gjøre et grundig stykke arbeid, det er mange talenter, både litt eldre og unge jenter som kommer opp. Så skal vi nå heller ha fokus på å hylle Therese i morgen.