Bislett-skytingen ferdig etterforsket

– Etterforskningsavdelingen i Spesialenheten har i dag oversendt innstilling til sjefen for spesialenheten for videre behandling av saken og for å treffe endelig påtalevedtak, opplyser Alexander Fotland Iversen, påtalefaglig etterforskningsleder ved Spesialenheten for politisaker til Avisa Oslo.

Iversen ønsker ikke å kommentere funnene i etterforskningen, i påvente av en endelig påtaleavgjørelse.

– Saken er undergitt en grundig etterforskning, og vi har skrevet en innstilling basert på informasjonen frembrakt under etterforskningen, sier Iversen.

Den drepte 33-åringen hadde bakgrunn fra Tsjetsjenia, men hadde bodd mange år i Norge. Han ble skutt av politiet i Thereses gate på Bislett tirsdag 9. november i fjor, etter at han først truet tilfeldige mennesker på gaten med kniv, før han gikk til angrep på politiet.

Foss ble i desember i 2020 dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha knivstukket en mann på Grünerløkka i Oslo i psykotisk tilstand året før. Han var ute på permisjon fra institusjonen der han ble behandlet da knivangrepet skjedde.