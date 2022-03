Vil du være gjest på «Truls á la Hellstrøms Bistro»?

Radarparet Truls Svendsen (49) og Eyvind Hellstrøm (73) skal igjen utfordre vennskapet og ta forholdet til nye høyder.

I TV 2s nye underholdningsserie «Truls á la Hellstrøms Bistro» følger vi Svendsen og Hellstrøm gjennom ti episoder når de åpner opp en pop-up Bistro sammen.

I flere år har duoen reist verden rundt og besøkt noen av verdens beste kokker. Hellstrøm har vært bastant på at han aldri skal drive restaurant igjen, og stått fast på at den karrieren er over.

Nå har Svendsen fått han til å endre mening – og dette kan du og noen du er glad i, få æren av å være en del av!

«Truls á la Hellstrøms Bistro» åpner i Oslo 29. mars, men holder kun åpent i en begrenset periode, frem til 30. april.

Nå leter TV 2 etter folk som har lyst å være gjester på bistroen i denne perioden, og du kan melde deg på HER.

VIL DU VÆRE GJEST?: Nå du kan du være gjest på Truls og Eyvinds pop-up bistro i Oslo.

– Alle kan søke om å komme og spise i bistroen. Dessverre har vi begrenset med plasser, men vi håper at så mange som mulig vil komme, sier Svendsen i en pressemelding.

Svendsen og Hellstrøm skal sette menyen, skaffe råvarene, dekke på og pynte bordene, ta imot gjestene, tilberede maten, servere og samtidig gi gjestene førsteklasses underholdning og service.

«Truls á la Hellstrøms Bistro» har premiere på TV 2 høsten 2022.