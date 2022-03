Her får kun kvinner lov til å investere

Anne Koppang startet som investor i et bryggeri med ambisjoner om å bli et whiskydestilleri. Da suksessen uteble, bestemte hun seg for å prøve selv. Koppang kjøpte ut bryggeriet, og det var starten på Feddie Ocean Distellery.

Destinasjonen for prosjektet ble Fedje. En liten øy midt i havgapet, helt nordvest i Nordhordaland.

For å lykkes, mente Anne man måtte tenke annerledes. Bakgrunnen for suksessen mener hun kommer fra et sentralt valg:

– Det var å satse på kvinner som ville være med å investere i whiskydestilleriet.

Det står nemlig i vedtakene deres at menn ikke får lov til å investere aksjer i selskapet. Det vil de ikke endre før eierskap i Norge blir likestilt. Omtrent 80% av børsens verdier eies i dag av menn. Det er en ubalanse kvinnene bak Feddie ønsker å endre.

Tønne på tønne med whisky modner seg fram mot 2024. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

I dag har Feddie Ocean Distellery 350 kvinnelige investorer, som har investert til sammen nesten 40 millioner kroner.

– Vi skal dytte litt på børsen. For om vi har lyst å være med å ta beslutninger i samfunnet, må vi faktisk være der hvor makten sitter, slår Koppang fast.

Pushe jenter

For å lære kvinner om aksjer og risiko, arrangerer de aksjekurs for kvinner. Målet er å pushe jenter til å ta risiko, og dermed ta en større del av samfunnsansvaret.

VENTELISTE: Det står over 100 kvinner på venteliste for å investere i Feddie. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Koppang forteller at 70-80 prosent av deres aksjonærer aldri har investert før. Minimumsinvesteringen i Feddie Ocean Distellery er 50 000 kr.

– Det skal være en barriere å komme inn, man skal liksom jobbe litt for det.

En av dem som investerer i destilleriet er Sue Janen Alsaker. Hun er opprinnelig fra Fedje, men bodde i Bergen da hun hørte om prosjektet.

Hos Feddie Ocean Distellery får kun kvinner lov til å investere. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 – Da jeg hørte at de skulle lage whisky og gin her ute, så måtte jeg bare være med på det.

Dermed sa hun opp jobben sin i Bergen og flyttet tilbake til hjembygden, rundt to timer og en liten fergetur unna. Nå jobber hun som markeds- og eventsjef for destilleriet.

– Det er så spennende. Bare det å få være med å utvikle næringsvirksomhet her på Fedje, og se hva alle disse flotte damene og mennene bygger her ute.

Ordføreren er imponert over hva kvinnene har fått til på kort tid.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Dette er en kul gimmick, jeg synes det er kjempekult. Det er veldig, veldig spennende. Så mange tøffe damer som tør å være med på dette. Stain Herøy, ordfører på Fedje.

Videre henviser han til den lovregulerte likestillingen vi har i Norge, og at andelen kvinnelige investorer i i dag er kjempelav.

Det er derfor de kan gjøre dette med likestillingsloven i hånden. Og de har full fart fremover. Whiskyen skal lanseres om to år. Sommeren 2024. Mens de venter på at den skal modne, produserer de gin og akevitt. TV 2 får være med på deler av produksjonen, og møter gin-destillatøren «Tessa».

Prisvinnende gin

– Da de spurte meg: «Har du lyst å lage brennevin og ta det til markedet?», var det ikke noe å tenke på. Jeg sa bare: «Tusen takk, ja takk», ler Therese Storebø Østervold.

Hun droppet ut fra lærerhøyskolen rett før siste eksamen, og har siden det vært bartender i 20 år. Nå jobber hun med å lage sitt eget brennevin for Feddie Ocean Distellery. Hun har utviklet «Nine Sisters Ocean Gin», som vant gullmedalje i den internasjonale konkurransen London Spirits Competition i fjor.

Vi møter Tessa i full sving i destilleriets industrilokaler. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Nå har jeg blitt industriarbeider. Det gikk opp for meg her om dagen. Jeg lo så godt. Jeg står med alle slangene og pumpene og herjer. Og det å gå fra almennlærerutdanning, til bartender, til industriarbeider, det er helt fantastisk.

Tessa tar oss med inn på krydderlageret, hvor alle smakene til brennevinet de lager blir til.

Hos Feddie Ocean Distellery får kun kvinner lov til å investere. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 – Det som er kult med å jobbe for Feddie, er at vi har et høyere mål enn bare å selge masse brennevin. Hos Feddie Ocean Distellery får kun kvinner lov til å investere. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hun sikter til stedsutviklingen av øyen de holder til på.

– Vi skal sette premium økologiske produkter på hyllene. Samtidig som vi jobber for et helt samfunn, hevder Tessa.

Skal redde Fedje

Da Feddie Ocean Distellery kom til Fedje i 2020, bodde det 550 mennesker der. Nå er folketallet på 503. Det er nesten ti prosent nedgang.

Hos Feddie Ocean Distellery får kun kvinner lov til å investere. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det må vi alle være med å ta et ansvar for, om vi ønsker at Fedje skal bestå som en kommune og et samfunn. Anne Koppang

Anne har selv tatt ordføreren og TV 2 i hånden på at de skal øke det folketallet til 729 i løpet av ti år.

De har opprettet Søsterselskapet, som hånd i hånd med destilleriet skal utvikle øysamfunnet.

– Så vi driver nå, sammen med Fedje, stedsutvikling. Nå må vi sørge for at det er overnatting, at det er servering, at det er aktiviteter.

Den klare trenden er at de unge flytter fra distriktene til sentrale strøk.

– Vi har hatt en nedgang på Fedje i en 40 års tid, i hvert fall. Kanskje 50, sier ordfører Stian Herøy.

Han mener at damenes initiativ vil bidra til en positiv utvikling på øyen.

MØTE I SOLEN: Ordføreren og damene spiser lunsj sammen, og snakker om planene for øyen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det vi håper på, er selvfølgelig vekst. Vekst i antall ungdommer, vekst i unge mennesker, vekst i unger i barnehagen. Og at vi får en annen næringsutvikling enn det vi har i dag, sier ordføreren.

Whiskyturisme

For å redde øya, vil damene skape arbeidsplasser og aktivitet. De ønsker at Fedje skal bli en tilflytningsøy, ved å hente optimismen tilbake fra den gang det var et fiskemottak på 70- og 80-tallet. Damene bak Søsterselskapet og Feddie Ocean Destillery håper deres næringsutvikling kan bidra til whiskyturisme og befolkningsvekst på Fedje.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Verden kommer der hvor et internasjonalt whiskydestilleri er. Det ser vi på destillerier rundt i Skottland, Danmark og Sverige. Det kommer tusenvis av mennesker for å besøke, påpeker Anne Koppang.

Destilleriet på Fedje har allerede stor pågang av folk som vil besøke dem, smake på produktene og være en del av produksjonen. De er i gang med å utvide destilleriet, og har kjøpt opp flere eiendommer på Fedje for å skape både besøkssenter, overnattingsmuligheter og spisesteder. Det største prosjektet er et unikt luksushotell, som skal ligge midt i havgapet.

Spektakulært hotell

Den verdenskjente arkitekten Todd Sanders er med på laget. Han har designet hotellet, som etter planen skal stå klart om seks år. Hvem som skal drive det er enda ikke avklart, men har en ønskeliste klar.

Slik skal det spektakulære hotellet se ut. Design: Saunders Architecture. Foto: Mir.

– Hotellet skal bli sånn som de snakker om i New York: «Har du hørt om det hotellet på Fedje, ute i havgapet?» Der har de lyst å reise, håper Koppang.

Her skal hotellet ligge:

– Den opplevelsen du skal ha når du kommer hit og ser utover den vanvittig flotte naturen. Den skal være spesiell. Det skal være litt opphøyet. Det er ikke sånn du gjør hver dag, sier Anne med et smil om munnen.

Bli med TV 2 til Fedje i videoen under.