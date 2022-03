Etter å ha sluppet nyheten om at langrennskarrieren er over etter helgens tremil i Holmenkollen, hylles Therese Johaug i sosiale medier.

– En så suveren utøver, men som aldri tok ting for gitt, eller hevet seg over andre. Du har en enestående evne til å håndtere suksess, medmenneskelighet og nøkternhet, skriver landslagsvenninne Kari Øyre Slind på Instagram.

– Queen T, skriver Heidi Weng på Instagram.

– En legende, men først og fremst et fantastisk menneske. Jeg gleder meg til å heie på deg i morgen og på veien videre, sier tidligere langrennsløper Marine Ek Hagen på Instagram.

Helene Marie Fossesholm har delt et elleve år gammelt bilde med Johaug.

– Lite visste jeg denne dagen i 2011 at jeg elleve år senere hadde vært så heldig at jeg har fått være to år på lag med deg, skriver landslagsvenninnen.

– To år der du genuint har delt av dine erfaringer og støttet oss andre, selv i mesterskap der det ville vært naturlig for mange og forståelig at du ikke hadde gjort det. Vi har hatt det utrolig mye moro sammen, og det håper jeg vi kan fortsette med, fortsetter Fossesholm på Instagram.

Hylles av norske idrettsstjerner

Under Instagram-innlegget med kunngjøringen renner hyllestene inn også fra andre store idrettsnavn.

– Lykke til videre! Takk for alle rå øyeblikk, skriver olympisk mester og verdensmester på 400 meter hekk, Karsten Warholm.

– Du er og blir en av de råeste utøverne, Therese, skriver skiskytterstjernen Tiril Eckhoff.

– Grattis med en enorm karriere. Du har vært og er et fantastisk forbilde. Jeg lover deg at neste kapittel er enda bedre. Nyt de siste dagene, og ta inn atmosfæren. Vel blåst, skriver golfprofilen Suzann Pettersen.

– Gratulerer så mye med alt, Therese. Helt rått, skriver rallyfører Andreas Mikkelsen.

– Gratulerer med en fantastisk karriere, og takk for at du har inspirert så mange, skriver den amerikanske langrennsstjernen Jessica Diggins.

– Det er trist for skisporten, nå må vi feire henne

– Vil bli savnet

I kommentarfeltet kommer også flere kommentarer fra nåværende og tidligere lagvenninner.

– Evig forbilde. Jeg kommer til å savne deg i og utenfor løypa, skriver landslagsvenninne Tiril Udnes Weng.

– Rå dame, skriver Lotta Udnes Weng.

– Du har betydd mye i idretten og mye utenfor. Du er hel ved og vil bli savnet i skisporet, Queen T, skriver langrennsløper Ane Appelkvist Stenseth.

– Tvers gjennom en fantastisk dame. Mitt største forbilde i og utenfor løypa, skriver landslagsvenninne Helene Marie Fossesholm.