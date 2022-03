Avviser at Iversen har fått tilbud om ny kontrakt

Torsdag bekreftet Ole Morten Iversen at han har fått tilbud om å fortsette som trener for kvinnelandslaget i langrenn.

– Ja, det er lenge siden. Men det har ikke vært noe tema gjennom vinteren. Nå har vi fokus på skirenn, sa Iversen til TV 2.

Tilbudet om kontraktsforlengelse overrasket sprintstjernen Maiken Caspersen Falla.

– Jeg trodde han skulle gi seg etter sesongen og at det har vært kommunisert, sa hun.

– Ikke lagt noen planer for fremtiden

Langrennssjef Espen Bjervig forteller nå at Iversen ikke har fått tilbud om ny kontrakt.

– Prosessen er som følger: Vi har samtaler med trenerne. De har tidsbegrensede kontrakter. Så finner vi ut hva som skjer fremover. Akkurat når det gjelder denne saken, som jeg vanligvis ikke kommenterer utad, er det slik at jeg og Ole Morten ikke har pratet sammen om dette ennå. Vi har selvfølgelig pratet sammen, men ikke lagt noen planer for fremtiden. Det er noe vi skal begynne med nå, sier Bjervig.

– Så han har ikke fått tilbud om å fortsette?

– Nei, som sagt begynner vi denne prosessen nå og skal planlegge hva som skjer fremover, både med lag og hvem vi skal ha med som trenere fremover, sier Bjervig.

Flere skiløpere har de siste dagene gitt uttrykk for at Skiforbundets kommunikasjon med dem er mangelfull. Ragnhild Haga og Thomas Helland Larsen er de siste i rekken av løpere som har sagt sin mening offentlig. Under OL var det også trøbbel. Maiken Caspersen Falla var blant dem som reagerte på uttalelser fra ledelsen om nivået på kvinnene bak Therese Johaug.

– Jeg synes litt synd på laget mitt. Jeg blir på en måte en av de eldste, jeg har vært med lenge og oppnådd mye, men det er så mange hardtarbeidende jenter her. De er så flinke, de står på og legger ned innsats hver enste dag, 24 timer i døgnet, for å bli best på ski. Jeg syns de fortjener bedre omtale enn som så. De fortjener at folk har troa på dem, sa Falla den gang.

Nossum og Monsen fortsetter

Bjervig bekrefter at Skiforbundet langt på vei er enig med herretrener Eirik Myhr Nossum og sprinttrener Arild Monsen om at duoen fortsetter til VM i Trondheim.

– Der har vi vært litt lengre fremme i prosessen.



– Hvorfor har det ikke kommet tilbud til Ole Morten Iversen?

– Jeg og Ole Morten pratet sammen i høst om hva som skjer fremover. Da var han enig om at han ville vente litt utover vinteren for å se hvordan ting var. Den prosessen starter nå, sier Bjervig.

– Har han fått noe som helst tilbud om å fortsette?

– Nei, som sagt starter vi med den prosessen nå, sier Bjervig.

– Kommer Ole Morten Iversen til å få tilbud om å fortsette?

– Det er en sak mellom meg og Ole Morten Iversen, sier Bjervig.