Northug: – Perfekt tidspunkt

– Jeg føler det er et perfekt tidspunkt å legge opp. Det lå litt i lufta. Etter comebacket, har hun kommet tilbake og dominert, senest i OL. Therese har hatt en fantastisk karriere. Selv om hun har møtt motgang på veien, har hun hele tiden vist styrke med å gjøre ting eksemplarisk. Eksempelvis var hun i høyden den tiden hun var utestengt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Lørdag går hun sin siste konkurranse i Holmenkollen i den TV 2-sendte tremila. Der tror Northug at Therese Johaug får et verdig punktum.

– Hun er kjempefavoritt til det løpet. Det kan bli en skikkelig verdig avslutning på en utrolig karriere.

Se Therese Johaug sitt siste løp på TV 2 lørdag fra klokken 09.55!

– Råeste distanseløperen

– Rent kapasitetsmessig er Therese Johaug den råeste distanseløperen på damesiden verden har sett. Måten hun avgjorde tremila under VM i Oslo opp Styggdalen var et tidlig varsko, der så man hvor sterk hun var som ung skiløper, sier Petter Northug etter at nyheten om at Therese Johaug legger opp ble klar.

Det annonserte skiløperen selv på Instagram.

– Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn, skriver 33-åringen på bildedelingstjenesten.

Under OL i Beijing vant Johaug tre individuelle OL-gull.

– Selv om hun aldri ble komplett skiløper, var hun sterkere enn Marit Bjørgen på distanse, fortsetter Northug.

Hva nå?

Therese Johaug har vært den desidert beste kvinnelige skiløperen i Norge i en årrekke.

Etter til sammen 18 VM- og OL-gull legger hun nå skiene på hylla. Northug er spent på fortsettelsen for norsk kvinnelangrenn.

– Det blir en ny æra og tidsregning i norsk langrenn på damesiden. Før og etter Therese Johaug. Det kommer til å bli et enormt tomrom som må fylles. Hun vil definitivt bli savnet, kommenterer Northug.