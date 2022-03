Omar Elabdellaoui i eksklusivt TV 2-intervju etter suksess-comeback: – Det har vært overveldende

Ikke bare har Elabdellaoui kommet seg tilbake på fotballbanen igjen.

Comebacket til Galatasarays norske høyreback har vært et enormt friskt pust for storklubben fra Istanbul.

I de ti siste kampene uten Elabdellaoui tok Galatasaray bare seks poeng med 9-17 i målforskjell.

Det er like mange poeng som laget har tatt på de to kampene siden det mirakuløse comeback etter fyrverkeriulykken som gjorde 30-åringen blind på nyttårsaften i forfjor.

Full pott og 7-4 i målforskjell er fasiten etter to kamper. Elabdellaoui har spilt fra start til slutt i begge.

– Hvordan forklarer du lagets forvandling i form etter at du kom tilbake?

– Nei, jeg vet ikke helt jeg. Jeg har jo mye energi og erfaring som jeg bringer til laget. Vi har en del unge spillere på laget her nå også, som trenger det. Og så vil jeg også tro at det har gitt et ekstremt push for alle sammen her som har sett hvilket fight jeg har måttet gå igjennom, og nå er jeg på banen med dem. Og så hater jeg å tape da, sier Elabdellaoui.

Følelsesladet comeback

Han uttaler seg for første gang til norske medier etter en 14 måneder lang kamp – først for å få tilbake synet på begge øynene, deretter for å komme tilbake på fotballbanen.

I dette eksklusive TV 2-intervjuet snakker Elabdellaoui om følelsene han slapp løs etter comebacket, om støttespillerne som har hjulpet ham det siste drøye året, og om ønsket om å gi alt for Ståle Solbakken og det norske landslaget.

TILBAKE: Galatasaray har vunnet begge kampene etter at Omar Elabdellaoui kom tilbake. Foto: AA/ABACA

Det er snart to uker siden han gjorde comeback fra start i bortekampen mot Göztepe, som endte med 3-2-seier og 90 minutter på banen som høyreback.

Etter kampslutt viste TV-bildene en Elabdellaoui oppløst i tårer mens han takket den tilreisende fansen.

– Hva gikk gjennom hodet ditt?

– Alle de tøffe månedene som jeg hadde vært gjennom, alle operasjonene, alt arbeid jeg har måttet legge ned for å kunne være på en fotballbane igjen … Det var veldig mye samtidig.

Han beskriver følelsen av å være tilbake på en fotballbane slik:

– Det har vært veldig spesielt, etter veldig mange måneder hvor ting så veldig vanskelig ut, og mange mente det var umulig. Det har vært som en drøm som går i oppfyllelse for andre gang å kunne spille fotball igjen. Det har vært emosjonelt.

Stigende form

– Comebacket ditt har i hovedsak handlet om følelser utad, men hvordan er formen din sportslig?

– Jeg har spilt to hele kamper etter 14 måneder siden sist kamp, og vi har vunnet begge, så jeg vil tro at formen min er ganske så bra. Og så er det jo naturlig at den bare blir bedre med kamper, sier Elabdellaoui.

– Hvordan har du jobbet for å komme tilbake i den formen du er i nå?

– Jeg stoppet aldri. Jeg sørget for å trene hele veien siden skaden skjedde. De eneste gangene jeg ikke trente, var da jeg ikke fikk lov av legen på grunn av visse operasjoner bare, sier han og utdyper:

– Jeg trente veldig mye en periode, tre økter daglig og passet veldig på hva jeg spiste. Den kombinasjonen vil jeg si har hjulpet meg veldig til å kunne komme tilbake og spille med en gang.

Overveldende støtte

Reaksjonene har rent inn fra hele fotballverdenen de siste to ukene. Elabdellaoui har fått meldinger fra landslagskamerater og internasjonale toppspillere, i tillegg til verdensomspennende pressedekning etter det sensasjonelle comebacket.

– Det har vært overveldende. Jeg har fått så utrolig mye støtte fra folk over hele verden som hele tiden sender fine meldinger. Galatasaray-fansen har vært helt utrolig siden skaden skjedde og virkelig hjulpet meg, sier Elabdellaoui.

Forrige helg fikk han endelig møte dem igjen på stadion i et hjemmecomeback som endte med 4-2-seier over Rizespor.

Galatasaray-fansen ønsket Elabdellaoui velkommen med et stort banner og sang navnet hans gjennom hele kampen.

– Det var stort, sier 30-åringen fra Oslo øst.

Avslører Omar Elabdellaoui-tale før skjebnekampen

– Ståle har vært viktig for meg

I kjent stil vender han nå blikket fremover mot neste mål.

Norge spiller to privatlandskamper i slutten av måneden, mot Armenia og Slovakia, og Elabdellaoui har ingen tid å miste.

– Jeg spiller kamper igjen nå og føler meg veldig bra, så jeg føler meg klar til det, svarer han på spørsmål om han er klar til å bli tatt ut på landslaget igjen.

Mannen som var visekaptein for Norge frem til øyeskaden, retter en stor takk til landslagssjef Ståle Solbakken:

– Ståle har vært viktig for meg. Med en gang skaden skjedde, og i løpet av de første dagene, så ringte han meg. Han viste sin og landslagets støtte til meg, og ba meg bruke tiden jeg trengte. Han sjekket ofte hvordan jeg hadde det, noe jeg har satt utrolig pris på.

– Jeg håper jeg får muligheten til å gjøre det samme tilbake for ham og landslaget på banen.

Takker familien

– Hvilke andre mennesker har betydd ekstra mye for deg i løpet av det du har vært gjennom det siste drøye året?

Elabdellaoui ramser dem opp én etter én. Først familien: Moren, faren, kona, barna, de to yngre søstrene og storebroren.

– Familien min har vært der på alle mulig måter og har vært min største motivasjon og lyset mitt. Gangene jeg har følt meg svak, lei, sliten og langt nede, så er det de jeg har tenkt på og fått energi og kraft fra. De har gjort så utrolig mye for meg, sier han og fortsetter:

– Min kone og barna som har vært med meg i Tyrkia, er de som har klart å gi meg ro i sjelen og klart å fjerne tankene fra alt det tøffe som jeg gikk igjennom

Han retter en spesiell takk til sin storebror Rachid.

– Ingen andre opplevde en vanskeligere Omar enn han. Som enhver person kan forstå, var visse perioder veldig vanskelig for meg. Jeg følte at jeg «mistet» det litt på flere måter. Men Rachid var der og tok imot alt og var den som virkelig passet på meg. Han har hele livet mitt vært den som har passet over meg og sørget for at jeg alltid har hatt hodet på riktig sted. Det finnes ikke en bedre storebror, sier Omar Elabdellaoui.

Han forteller at Rachid og agenten Mikail Adampour reiste rett til Tyrkia etter ulykken og bodde med ham på sykehuset i tre uker, før de reiste med ham til USA da han skulle gjennomgå flere kirurgiske inngrep.

TAKKER FAMILIEN OG AGENTEN: Omar Elabdellaoui (foran) sammen med broren Rachid (t.v.) og agenten Mikail Adampour. Foto: Privat

Han avslutter med å takke agent Adampour:

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har Norges beste agent.

– Han var også personen som fant øyelegen Dr. Holland som reddet synet mitt. Når noe så ekstremt skjer, er det viktigste for en spiller å føle at alt man har jobbet for og drømmen din enda lever, og det gjorde han på best mulig måte. Han fjernet absolutt alt unødvendig stress som jeg ikke trengte og hadde alt under kontroll med både klubb og leger. Jeg unner virkelig enhver fotballspiller en slik agent.

– Det er lett å være der for en spiller når det går bra, men hva med når ting ser vanskelig og nesten umulig ut? En agent som er villig til å ofre et overgangsvindu og være med deg på sykehuset, sier sitt, fullfører Elabdellaoui.