Mila Kunis bryter tausheten om krigen i hjemlandet

Torsdag publiserte Mila Kunis (38) og ektemannen Ashton Kutcher (44) en video på sistnevntes Instagram, hvor de snakker om krigen som foregår i Ukraina.

Kunis er selv født i Ukraina, men flyttet til USA som åtteåring.

Hollywood-stjernen åpner med å si at selv om hun identifiserer seg som en stolt amerikaner etter å ha flyttet til USA som barn, har hun i dag «aldri vært mer stolt over å være ukrainer».

Ektemannen følger på med at han «aldri har vært mer stolt over å være gift med en ukrainer».

Gir penger til Flexport og AirBnB

Videre snakker paret om at hendelsene som har utspilt seg i Ukraina er ødeleggende, og at det er ingen plass i verden for denne typen urettferdige angrep på menneskeheten. De forteller så hvordan de velger å bidra med støtte til flyktningene.

I bildeteksten skriver de at innsamlingen deres på GoFundMe vil gi en umiddelbar innvirkning på flyktninger og humanitær bistand. Pengene vil komme Flexport og AirBnB til gode, to organisasjoner som er aktivt på stedet og gir umiddelbar hjelp til de som trenger det mest, fortsetter teksten.

Organisasjonen Flexport organiserer forsendelser av forsyninger til flyktningsteder i Polen, Romania, Ungarn, Slovakia og Moldova, mens AirBnB sørger for gratis, kortvarig bolig til flyktninger på flukt fra Ukraina.

Vil samle inn 30 millioner dollar

Inne på innsamlingssiden har Kunis skrevet noen ord, blant annet dette:

«I dag er jeg en stolt ukrainer. Min familie flyttet til USA i 1991, mens jeg ble født i Chernivtski i Ukraina i 1983. Ukrainere er stolte og modige folk som fortjener vår hjelp. Familien vår starter dette fondet for å gi umiddelbar støtte, og vi vil matche opp til 3 millioner dollar».

I slutten av teksten kommer det frem at målet deres er å samle inn hele 30 millioner dollar. De oppfordrer så folk til å donere og dele innsamlingen videre med familie, venner og lokalsamfunn.

Både Kunis og Kutcher er kjente Hollywood-skuespillere, og spilte mot hverandre i serien «That '70s Show» som ble sendt fra 1998-2006. De begynte å date seks år etter serien ble avsluttet, før de senere giftet seg i 2015.