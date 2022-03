Bildeserie: Slik var Johaugs eventyrlige karriere

Fredag kom nyhetene om at Therese Johaug legger opp som langrennsutøver. Dermed setter hun punktum for en ekstraordinær langrennskarriere.

Den TV 2-sendte tremila i Holmenkollen lørdag blir Johaugs siste renn.

Her er en oppsummering i bilder av karrieren til skidronningen fra Dalsbygda:

Gjennombruddet

Allerede i 2007 tok Therese Johaug sin første pallplass i VM som junior. Hun ble nummer tre på tremil i Sapporo.

BRONSEN: Allerede i 2007 tok Therese Johaug sin første pallplass i VM. Foto: Shizuo Kambayashi

Første OL-gull

I 2010 var Therese Johaug en del av stafettlaget som vant OL-gull i Vancouver. Det var hennes første olympiske leker.

BEST: Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Krisin Størmen Steira og Marit Bjørgen vant OL-stafetten i Canada i 2010. Foto: Heiko Junge

VM-gull på hjemmebane

I 2011 vant Johaug sitt aller første VM-gull, og det på hjemmebane i Holmenkollen.

GULLJUBEL: Her jubler Johaug for full på tremila i Holmenkollen. Foto: Gorm Kallestad

VM-gull i Val di Fiemme

To år etter de to første VM-gullene, tok Johaug to nye VM-gull i Val di Fiemme. Da vant hun på ti kilometer fristil og lagstafett.

SEIRET: I 2013 vant Therese Johaug ytterligere to nye VM-gull. Foto: ANDREAS SOLARO

Sølv i Sochi

I 2014 tok Johaug sin aller første individuelle OL-medalje da hun gikk inn til andreplass på tremila.

SØLV: Therese Johaug ble nummer to på tremila i OL i Russland for åtte år siden. Foto: CARLOS BARRIA

VM-dronning i Sverige

I VM i Falun i Sverige i 2015 ble Johaug også VM-dronning. Tre nye gull på erkerivalens grunn.

TRE GULL: Johaug vant VM-gull på skiathlon, tremil og lagstafett i Falun. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Dopingdommen

I 2017 ble Therese Johaug utestengt fra all toppidrett av CAS etter at hun testet positivt for stoffet clostebol. Hun ble utestengt frem til april 2018, og mistet dermed OL i Pyeongchang.

KNUST: Her har Johaug fått dommen fra idrettens voldgiftsrett CAS. Foto: Vidar Ruud

Herjet i VM-comebacket

I VM i Seefeld i 2019, hennes første etter comebacket fra dopingdommen, klinket Johaug til med tre gull.

TREMILA: Her jubler Therese Johaug for gull etter 30 kilometers blodslit i Seefeld. Foto: Matthias Schrader

Maktdemonstrasjonen i Oberstdorf

I 2021 gjennomførte skidronningen fra Dalsbygda sitt aller beste VM. Hun vant samtlige tre distanserenn i tillegg til lagstafetten, og reiste dermed hjem med hele fire nye VM-gull.

GULLGLISET: VM i Oberstdorf ble Therese Johaugs siste, og beste. Foto: Lise Åserud

OL-drømmen i oppfyllelse

I februar fikk endelig Johaug sjansen til å kjempe for individuelle OL-gull igjen. 34-åringen ble også suveren OL-dronning i langrennssporet. Johaug vant gull på ti kilometer klassisk, skiathlon og på den ikoniske tremilen.