Raser mot cupparodien og ber fotballpresidenten gripe inn

– Det må være noen i forbundet som ser at dette ikke er bra for norsk fotball, sier han til TV 2 etter fredagens trening på Color Line Stadion.

Om to dager er kampen om kvartfinalen mellom AaFK og Bodø/Glimt berammet. Den skulle egentlig vært spilt 13. mars. Men tirsdag ble det bestemt å flytte denne frem for å gi de høytflyvende nordlendingene spillefri mellom Conference League-kvartfinalene mot Az Alkmaar.

– Vi kan ikke spille på søndag, men vi kommer heller aldri til å trekke oss. Vi har et lite håp om at noen i forbundet kan ta tak i dette og gi oss kampen den 13. mars eller senere, sier Nilsen.

Nils Fisketjønn leder konkurranseavdelingen i NFF Foto: Åserud, Lise

Begrunnelsen for at AaFK ikke kan spille nå, er at de hevder å ikke ha et konkurransedyktig mannskap på grunn av skader og et korona-utbrudd. Dette har de ikke fått gehør for hos konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, der Nils Fisketjønn sitter som leder.

– Jeg vil tro at det fins noen smarte i forbundet som sitter over Fisketjønn, sier Nilsen.

- En parodi!

AaFK-treneren retter samtidig en bredside mot Norsk Toppfotball, som er klubbenes interesseorganisasjon, ved sportssjef Øystein Neerland. Sammen med NFF har NTF kommet frem til at hensynet til Glimts europaeventyr veier tyngst.

– Hele Norge er enig i at vi skal legge til rette for Glimt i Europa. Men jeg vet ikke om det er riktig at vi også skal legge til rette for de i Norge. Dette er ikke bra for norsk fotball. Det er det bare mr Fisketjønn og Neerland som mener. Jeg håper dette løftes opp på et høyere nivå i forbundet.

– Vi er like skuffet over Norsk Toppfotball, som skal være vår interesseorganisasjon. Vi har fått stor støtte fra de andre klubbene, så NTF er ikke på bølgelengde med oss som de representerer. Dette har blitt en parodi. Kampen må gå som først oppsatt eller flyttes frem i tid. Hvis ikke får forbundet være tøff nok til å gi Glimt walk-over og komme med en erstatning til oss, sier Nilsen.

TV 2 har vært i kontakt med Norges Fotballforbund. De sier denne saken hører hjemme på administrativt nivå og at det er uaktuelt å løfte den inn for NFF-styret og fotballpresidenten.

AaFK sitter igjen med svarteper

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg skjønner godt at frustrasjonen i AaFK er stor.

– Dette er håndtert dårlig av fotballforbundet. De har ikke hatt en plan for at Glimt skulle nå så langt i Europa. Det er klønete. AaFK blir nå sittende igjen med svarteper og jeg skjønner at de er ekstremt frustrert. Når de er ute av sesong, har flere skader og et pågående koronautbrudd, så skjønner jeg at det fremstår som urettferdig for deres del.

– Er det for sent for NFF å snu?

– Jeg håper ikke det. Det begynner å nærme seg veldig søndag da kampen er berammet. Man må jobbe på høygir for å komme seg ut av dette, svarer Finstad Berg.

Hun har forståelse for at Glimt ikke ønsker et så tett kampprogram, men mener her at AaFK blir ofret. Og at dette ikke ville skjedd med en større klubb.

– Satt på spissen så kunne heller Glimt stilt med juniorlaget sitt på den opprinnelige datoen enn at AaFK eventuelt må gjøre det nå som kampen blir flyttet til en dato der de ikke har muligheten til å stille med sitt beste lag. Det er fullt forståelig at de prioriterer Europa, men AaFK prioriterer cupen. Dette skulle kickstarte sesongen deres og ville vært et stort høydepunkt. Jeg har derfor forståelse for at de er forbannet, sier Finstad Berg.

Nilsen er enig med Finstad Berg om at dette aldri ville skjedd med en klubb som eksempelvis Rosenborg. -God jul, melder han i retning NFF.

– Det er fantastisk det Glimt har gjort i Europa, men vi kan ikke gi de walk-over i NM. Det er å dra det for langt. Det er ikke bra for Glimt heller. De kan komme ned den 13. eller senere. Vi skal hjelpe de så godt vi kan, men akkurat i denne situasjonen blir vi svarteper. Det er trist, legger AaFK-treneren til.

– De som ser at dere har over 20 mann på trening i dag: Hva sier du til de som tenker at dere da fint kan spille på søndag?

– Her har vi samlet sammen det vi kan for å få avviklet en trening. Her er det juniorer og som du så var også Tor Hogne Aarøy (la opp i 2014) med som midtstopper. Vi står midt i et koronautbrudd og sist gang vi spilte kamp var for tre uker siden mot et fjerdedivisjonslag fra Sveits. Så vi er langt fra konkurransedyktige, svarer Nilsen.

PS! Øystein Neerland avslår å kommentere saken, mens NFF opplyser at Nils Fisketjønn ikke er tilgjengelig for intervju.