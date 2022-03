Therese Johaug legger opp

– Tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn, skriver Johaug.

Se Johaug avslutte karrieren i Holmenkollen lørdag kl. 09.55 på TV 2

Therese Johaug skal ikke lenger være langrennsløper på fulltid. Det bekrefter skidronningen selv på Instagram.

– Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn, skriver 33-åringen.

Hun er en av tidenes mestvinnende langrennsløpere, og runder nå av en karriere som blant annet inneholder fire OL-gull og 14 verdensmestertitler.

TV 2s ekspert, Petter Northug, hyller Johaug:

– Rent kapasitetsmessig er Therese Johaug den råeste damedistanseløperen verden har sett. Måten hun avgjorde tremila under VM i Oslo opp Stugudalen var et tidlig varsko, der så man hvor sterk hun var som ung skiløper. Selv om hun aldri ble komplett skiløper, var hun sterkere enn Marit Bjørgen på distanse, sier Northug.

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, kaller Johaug langrennshistoriens beste distanseløper.

– Vi sier farvel til en av de aller beste skiløperne vi har sett. Uten utestengelsen hadde hun vært den mestvinnende i verdenscupen gjennom alle tider, skriver Skinstad.

Johaug ble i 2017 utestengt fra konkurranser i 18 måneder etter å ha testet positivt på stoffet Klosterbol.

Langrennssjef, Espen Bjervig, sier det er trist for skisporten at Johaug gir seg.

– Samtidig må vi feire henne, tremila og alt hun har gjort for skisporten. Den har hun gitt nye dimisjoner, og sprengt grenser på trening og i konkurranser, sier Bjervig.

Avslutter på hjemmebane

I sitt innlegg på Instagram, kommenterer også Johaug krigen i Ukraina. Hun sier den gjør gjør at mye kan føles meningsløst, og hennes hjerte også ligger hos det ukrainske folk, som akkurat nå kjemper for sin frihet.

Johaug skriver videre at hun ser frem til en siste fight på hjemmebane med flagget på brystet.

Denne helgen går hun nemlig i det TV 2-sendte verdenscuprennet i Holmenkollen.

Også Skiforbundet bekrefter nyheten i en pressemelding:

Therese Johaug har stått i det både i og utenfor skisporet gjennom en fantastisk skikarriere. I morgen stiller hun på start i Holmenkollen for å gå sin siste tre-mil i landslagsdrakta, hjemmearenaen hvor hun tok sitt første VM-gull på distansen for 11 år siden på dagen, heter det i pressemelding,

Saken oppdateres!