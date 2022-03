Hvem kommer til å tilgi dette?

«Boligblokker, et marked, et historisk ungdomssenter og et lokalsykehus er blant stedene som har blitt truffet» skriver ukrainske Aleksandra Marchenko fra byen Dnipro. På oppdrag for TV 2 skriver hun dagbok fra et liv i krig.

3. mars 2022.

«Det er folkemord, det de driver med»

På denne tiden av året er det alltid tåke i Dnipro. Jeg pleide å hate den. I mitt tidligere liv, før krigen, bød den bare på problemer. Jeg tilbrakte timevis på flyplassen fordi flyvninger ble kansellert og jeg gikk glipp av konferanser i utlandet. Nå er tåken en beskyttelse. Den trekker inn når det blir mørkt og letter rundt klokken åtte om morgenen. I natt sov byen innhyllet i et tett slør, og det samme gjorde jeg.

Etter to dager med russiske angrep har bestefaren min i Tsjernihiv, en by mellom Kyiv og Hviterussland, begynt å stamme.

RUSSISK: Bestefaren til Machenko er russisk og bor i Ukraina. Foto: Privat

«Jeg er tom for moral», sier han.

«Dette er motbydelige handlinger», fortsetter han med lav stemme. Han er russisk, og det er også halvparten av familien min og de fleste andre familier øst i Ukraina.

Den russiske regjeringen kaller krigen i Ukraina «en militæroperasjon» og «denazifisering».

«Jeg har fortalt onkelen min hvem nazistene er», sier fetteren min fra Tsjernihiv. Byen og innbyggerne har stått imot missilangrep og bombardement i flere dager. Boligblokker, et marked, et historisk ungdomssenter og et lokalsykehus er blant stedene som har blitt truffet.



«De påstår at Russland har gode hensikter. Det militæret driver med, er folkemord. Terror og folkemord», svarer fetteren min entydig på alle støtteerklæringer fra russiske slektninger.

I BRANN: En bygning stod i brann i byen Kharkiv tidligere denne uken. Foto: State Emergency Service of Ukraine / AFP / NTB

Som man ser på kartet, ligger ukrainske oblaster i øst og sør nært Russland, og der snakker de fleste russisk. Vi pleide å si at «russere og ukrainere er brødre» siden nesten alle som bor der, har slektninger og venner i Russland. På et nytt meme som spres på sosiale medier, står det: «Takk Gud for at Ukraina bare har to brødre». {Referansen er til Hviterussland som ønsket russiske tropper velkommen.} Tiår med felles historie ble lagt i grus på én dag den 24. februar.

Kharkiv og Mariupol, begge byer hvor de fleste snakker russisk, blir jevnet med jorden. For ikke å snakke om alle småbyene, spesielt Volnovakha, hvor folk dør i kjellere under bygningsruiner mens humanitær hjelp ikke kommer seg frem. Facebook oversvømmes av hat, sinne og fortvilelse. Hvem kommer til å tilgi dette? Vi kan ikke glemme denne krigen.

TILFLUKT: En kvinne tar vare på barnet sitt etter å ha søkt tilflukt i en bygning i byen Mariupol. Bilde er tatt 27. februar i år. Foto: Evgeniy Maloletka/ AP

«Så lenge jeg har bodd i dette landet, har jeg aldri blitt undertrykket fordi jeg er russisk», sier en venn av moren min. Hun har kuttet kontakten med søsteren og niesen sin. Hennes forsøk på å forklare virkeligheten i Ukraina til personer på den andre siden, drukner i møte med Kremls livsfarlige propagandamaskin. Vi har selv kuttet kontakt med østlige naboer hver dag siden krigen begynte. Og selv hvis angrepene tar slutt, vil hjertene våre fortsette å blø i flere generasjoner.