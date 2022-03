Lisa Iren Karlsen (40) drept i Grue

Det var natt til tirsdag 1. mars at politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse på en privatadresse i Grue i Innlandet.

En kvinne ble funnet død.

Fredag opplyser politiet at etterforskningen pågår for fult, og at de krimtekniske undersøkelsene ble avsluttet torsdag kveld.

ETTERFORSKNING: Krimtekniske undersøkelser er nå avsluttet, og etterforskningen pågår for fullt. Foto: Lars Nyland / TV 2

Politiet går også fredag ut med navnet på avdøde, i samråd med pårørende. Det var Lisa Iren Karlsen (40) som ble drept.

En mann i 20-årene er siktet i saken, og har forklart seg om de faktiske forholdene til politiet.

– Han har per nå ikke formelt tatt stilling til siktelsen, opplyser Innlandet politidistrikt.