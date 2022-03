Volvo er en av mange bilprodusenter som er på full fart over mot elektriske biler. Innen 2030 er målet deres å kun selge elbiler.

Det merkes også svært godt her i Norge. Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før Volvo hadde en ganske høy andel dieselbiler. Fra nyttår er disse imidlertid helt ute av modellprogrammet. Samtidig har Volvo også kuttet de såkalte mildhybridene sine. Dermed står de igjen med to typer biler: Elbiler og ladbare hybrider.

En av modellen som nå er borte fra Norge er stasjonsvognen V60 Cross Country. Og det samme gjelder egentlig for storebror V90 Cross Country som i sin tid tok over for storselgeren XC70.

Den gangen var det ventet at V90 Cross Country skulle følge opp og bli en salgssuksess her hjemme. Slik gikk det imidlertid ikke. Mens V90 ganske raskt kom i ladbar hybrid-utgave, droppet Volvo en slik versjon av Cross Country-versjonen. Og det la en effektiv demper på salget.

Volvo V90 Cross Country ble ikke den suksessen man hadde ventet i Norge. Det skyldes drivlinjene.

Spesialbestilles

Ved årsskiftet forsvant dermed V90 Cross Country ut av modellprogrammet. Med ett stort unntak: Volvo skal nemlig levere et betydelig antall av bilen til det norske politiet etter at den vant en anbudskonkurranse i fjor.

Erik Trosby er PR- og informasjonssjef for Volvo i Norge.

Og så finnes det et lite «smutthull» for privatpersoner som veldig gjerne vil ha den:

– V90 Cross Country markedsføres ikke lenger i Norge, men privatkunder kan spesialbestille bilen hos en autorisert Volvo-forhandler dersom de ønsker det. Bilen som kan bestilles i Norge er kun tilgjengelig med høyeste utstyrsnivå, samt med en B5 dieselmotor, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Veiledende pris for denne modellen er for øvrig 879.900 kroner.

Salget løsnet for alvor

Selv om Volvo satser videre på ladbare hybrider, droppet de fra årsskiftet denne utgaven av XC40. Ladbare XC40 fikk dermed en suksessrik, men svært kort karriere her hjemme.

Vi skal ikke lenger tilbake enn sommeren 2019 for vårt første møte med bilen. Da var vi i Broom på lanseringen, som fant sted på Gotland.

Volvo hadde allerede lansert XC40 med bensin- og dieselmotor på det norske markedet, uten at salget hadde tatt helt av. Men da den ladbare hybriden kom til landet på høstparten, løsnet det for alvor.

Droppet det som kunne blitt viktig "Norges-modell"

Den ladbare hybridutgaven av Volvo XC40 fikk en kortvarig karriere i Norge.

Nye avgifter

I 2020 var salget svært godt, men det dabbet av da XC40 også kom i helelektrisk utgave. Og etter drøyt to år på markedet, var det altså slutt.

Erik Trosby i Volvo forklarte det slik:

– Beslutningen er en kombinasjon av at den ladbare hybriden blir uforholdsmessig dyr på grunn av de nye avgiftene, sammenlignet med den helelektriske XC40. Vi ser at salget uansett dreier mer og mer i retning elektriske XC40 og C40, så det er en til dels naturlig utvikling at bilen fases ut.

