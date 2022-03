Martin Ødegaard åpner opp: – Jeg er på et bra sted i livet

Han setter seg til rette i stolen foran kameraet, med en stor plakat av tribunen på Emirates Stadium i bakgrunnen.

Ødegaard justerer litt på luggen og smiler:

– Jeg er klar!

Trening og lunsj er unnagjort. Nå har 23-åringen ryddet tid i kalenderen til å sette seg ned med TV 2 over video.

Etter det spektakulære gjennombruddet i Strømsgodset, det tøffe møtet med Madrid-livet som tenåring, mer eller mindre vellykkede utlån til Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal, og det endelige bruddet med Real Madrid i sommer, fremstår han som en mann som endelig har funnet sin plass.

– I veldig god form

Arsenal-fansen har trykket ham til sine hjerter. Pressen hyller ham som lagets viktigste spiller. De ansatte i klubben kunne ikke snakket varmere om ham.

Med Ødegaard som hærfører og tre strake triumfer i sekken har Arsenal tatt opp jakten på en plass i Champions League.

– Er du i ditt livs form?

– Jeg føler jeg er i veldig god form. Det er alltid vanskelig å sammenligne med ting man har gjort før, men jeg føler jeg leverer på et bra nivå om dagen. Det gjør jeg, sier Ødegaard til TV 2.

I løpet av drøye 20 minutter greier han ut om hvorfor han briljerer som playmaker, hva som har gjort ham til en arbeidshest, hvordan han raskt ble en leder i Arsenal-garderoben, hva som gjør ham så lykkelig utenfor banen, hvordan han fant tonen med manager Mikel Arteta, og hvilke mål han har satt seg for fremtiden.

Playmakeren: – Får brukt styrkene mine enda mer

Tallenes tale plasserer Ødegaard i eksklusivt selskap: Kun Manchester United-stjernen Bruno Fernandes er direkte involvert i flere målsjanser i snitt per Premier League-kamp denne sesongen.

Etter at flere eksperter de siste årene har etterlyst en mer fremoverrettet og uredd Ødegaard på banen, har han de siste månedene virkelig utfoldet seg som regissøren bak Arsenals angrepsspill.

Kampene mot Brentford og Wolverhampton var de seneste eksemplene på at han ser ut til å ha tatt kombinasjonen av blikk, oversikt, teknikk og pasningsspill til et nytt nivå. Selv om han ikke noterte seg for målgivende pasninger, ble han trukket frem som banens gigant i begge kamper, med en viktig rolle bak flere av scoringene.

– Jeg føler jeg har blitt viktigere for laget og tatt mer plass. Jeg har funnet veldig min posisjon og forbindelser til de rundt meg. Det har blitt bedre og bedre, forklarer Ødegaard.

Fokus på å spille fremoverrettet

Han stortrives i trespann med de langt mer defensive midtbanespillerne Granit Xhaka og Thomas Partey.

– Vi utfyller hverandre veldig godt, så jeg får brukt styrkene mine enda mer, sier Ødegaard.

Foran ham kan han servere den bevegelige trioen Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette og Bukayo Saka.

– Vi har fått jobbet mye med spillet vårt, som gjør at jeg ser bedre ut også.

I tillegg til et lagspill som fungerer bedre og bedre, forteller Ødegaard om et personlig fokus på å forbedre evnen til å spille fremoverrettet. Gjennom videoklipp og detaljerte samtaler med trenerne i klubben har han terpet den delen av spillet sitt.

Med voksende selvtillit har han også servert tekniske detaljer som har gått sin seiersgang på sosiale medier, som dette lekre overhoppet mot Brentford:

– Den mot Brentford er jeg ganske fornøyd med, gliser Ødegaard.

Sammenlignes med Mesut Özil

Han begynner å høste fruktene av en målrettet plan som ble lagt i diskusjon med Arteta og trenerapparatet i Arsenal. Manageren forteller at de kom med flere forslag til hvordan nordmannen kunne utgjøre en enda større forskjell i spillet sitt. Ødegaard var enig.

– Han må spille nærmere motstanderens sekstenmeter. Han må score flere mål, skape flere sjanser, løpe mer i bakrom, være nærmere spissene for å støtte dem. Han må score mer på frispark og kan fortsatt bidra mer på dødballene våre, oppsummerer Arteta.

De smarte og lekre gjennombruddspasningene og de tekniske delikatessene får Arsenal-fansen til å sammenligne Ødegaard med den tyske hovmesteren Mesut Özil.

– Hva tenker du om det?

– Jeg er ikke veldig fan av å sammenligne meg med andre spillere, men jeg tar det som en stor kompliment. Han var en spiller jeg så veldig opp til. En av favorittene mine da jeg var yngre, sier Ødegaard.

Arbeidshesten: – Jeg knakk en kode

Grunnlaget for sammenligning med Özil svikter riktignok så fort Arsenal ikke har ballen lenger. For der tyskeren i stor grad ble ansett som en luksusspiller, har Ødegaard gjort seg bemerket gjennom sitt knallharde defensive arbeid.

Han løper mest i snitt av alle Arsenal-spillerne med 11,4 kilometer per kamp. Han er også den spilleren som har vunnet ballen klart flest ganger på motstanderens tredel.

– Det defensive arbeidet hans er fenomenalt, sier manager Mikel Arteta.

«En artist med ballen, men et rovdyr uten den», skrev Telegraph-journalist Sam Dean i en hyllest av den norske løpsmaskinen.

– Total utblåsing fysisk og mentalt

– Hva er du mest: En artist med ballen eller et rovdyr uten?

– Jeg tror styrkene mine først og fremst er med ballen, men så har jeg utviklet en annen del av spillet og skjønt at det blir viktigere og viktigere i dagens fotball. Ting man slapp unna med for bare fire eller fem år siden, slipper man ikke unna med i dag. Man er enda mer avhengig av laget enn før, og da må alle gjøre en jobb, uansett hva slags kvaliteter man har og hvor man spiller på banen. Skal man lykkes som lag og virkelig være i toppen, må man ha elleve mann som jobber ræva av seg, sier Ødegaard.

Arsenal-fansen hyllet bildene av ham etter 2-1-seieren over Wolverhampton i forrige uke. Etter at dommeren hadde blåst av kampen, i kjølvannet av et dramatisk vinnermål fire minutter på overtid, lå nordmannen totalt utslått på gresset etter en kraftanstrengelse av de helt sjeldne.

– Det var bare en total utblåsning både fysisk og mentalt. Det var helt dødt etterpå, smiler Ødegaard.

– Hvordan har du jobbet for å bli så løpssterk og god til å presse og vinne tilbake ballen?

– Akkurat med løping har jeg alltid vært sterk. Jeg har vært blant de som har løpt mest i alle klubbene jeg har spilt for. Jeg har kanskje utviklet det defensive i spillet litt mer, så det synes mer nå at jeg vinner flere baller, er litt sterkere og tar flere returløp som folk legger merke til.

Han omtaler tiden i nederlandske Vitesse som et vendepunkt.

– Jeg knakk en kode der. Jeg tok noen steg på den biten, og siden har det blitt litt og litt bedre, sier Ødegaard.

Lederen: – Det har gjort meg voksen

Det som forbløffet Arsenal-ledelsen mest etter at Ødegaard kom til klubben på lån i januar i fjor, var hvor fort han gjorde seg gjeldende som lederskikkelse på og utenfor banen.

Leder lagkameratene

Manager Mikel Arteta har omtalt hvordan Ødegaards naturlige autoritet stråler bare han går gjennom gangene på klubbens treningsanlegg. Han mener lagets nummer åtte også har en helt spesiell aura på banen.

– Det du ikke kan se i statistikkene, er interaksjonene og kjemien han skaper med lagkameratene når han er på banen. Hvordan laget fungerer når han er der, og når han ikke er der. Det er veldig vanskelig å måle, men der er Martin eksepsjonell. Han gjør folk rundt seg bedre, sier Arsenal-sjefen.

På banen er Ødegaard den som roper, kommanderer og omplasserer lagkameratene med instruksjoner og armbevegelser.

– Hva er det som gjør det mulig for deg å komme inn som ung, utenlandsk spiller og bli en så viktig leder så raskt?

– Jeg har jo vært med på en del selv om jeg er ung. Jeg har vært i gamet lenge, dro utenlands veldig tidlig og har vært gjennom mange opp- og nedturer. Jeg føler det har gjort meg voksen. Det har hjulpet meg til å bli trygg på meg selv, ta plass og si det jeg tenker, sier Ødegaard.

Han mener sammensetningen i Arsenal-troppen gjorde det lett for ham å innta en lederposisjon.

– Det var en god match helt fra starten av, sier Ødegaard.

– Jeg er meg selv

– Folk i Arsenal sier de ble overrasket over personligheten din. De hadde hørt om en ung, norsk stjerne fra Real Madrid, men forventet ikke at du skulle være så ydmyk. Hva tenker du om det?

– Jeg er meg selv, gjør det jeg føler er rett og oppfører meg på den måten jeg mener er rett. Hvis folk synes det er en bra måte å være på, så er det fint, men det er ikke sånn at jeg går rundt og prøver å være sykt ydmyk.

– Hva har du lært av å være norsk landslagskaptein i et år?

– Jeg føler jeg har lært veldig mye. Det var litt rart og uvant i starten, men med tiden har det blitt en naturlig greie. Jeg føler jeg har vokst mye på det og lært å ta mer ansvar, sier Ødegaard.

Snart bærer han kanskje ikke bare ett kapteinsbind. Etter at Pierre-Emerick Aubameyang ble fratatt kapteinsbindet, og ettersom Alexandre Lacazettes kontrakt løper ut ved sesongslutt, skal Arsenal utnevne en ny kaptein før neste sesong.

Kommer med innrømmelse

Ødegaard er blant navnene som nevnes hyppig, og Arteta har sagt at nordmannen har kvalitetene som skal til for å utføre oppgaven.

– Nei, vet du hva, det har jeg ikke tenkt noe på, for å være helt ærlig, sier Ødegaard.

– Det tror jeg ikke noe på!

– Nei, altså, det er ikke noe jeg tenker at jeg ønsker virkelig hardt å oppnå. Hvis det skjer en dag, er det selvfølgelig kult og stas og alt sånt, men det endrer liksom ikke så mye for meg. Jeg kommer ikke til å endre meg som person hvis det skjer. Jeg føler ikke at jeg endret meg da jeg ble kaptein på landslaget. Jeg gjør min greie, og så hører det litt mer ansvar med, men det er ikke viktig for meg. Det er ikke en status jeg har lyst på. Jeg kommer til å gjøre det samme uansett. Det er ikke viktig for meg, for å være helt ærlig.

Lykken: – Et bra sted i livet

Ødegaard innrømmet i et TV 2-intervju i fjor høst at det ikke var lett å få seg venner i Real Madrid, og at livet utenfor fotballen passer ham bedre i London.

Han gir inntrykk av å være lykkeligere utenfor banen.

– Jeg føler jeg er på et bra sted i livet, bekrefter han og smiler.

– Jeg er happy og trives godt her. Det er en fin gjeng, en fin garderobe og et fint miljø. Jeg er også nærmere hjemme, sier Ødegaard.

Han opplyser at han har kjøpt seg et hus etter den permanente overgangen til Arsenal.

– Det ligger i nærheten av treningsanlegget her, sier 23-åringen om huset.

Treningsanlegget ligger i Colney, nord for London. Klubben pleier å råde spillerne til å bosette seg i grevskapet Hertfordshire som ligger nærme.

– Jeg har mye besøk av kompiser, familie, broren min, de som har vært tett på meg i mange år. Det er ikke så veldig mye spennende å fortelle om det, men jeg trives og har det fint, sier Ødegaard.

Ble skjermet

I tenårene ble han skjermet for den voldsomme interessen fra mediene. Norske fotballspillere er i all hovedsak ganske enkle å få tak i for journalister, men Ødegaard har siden han flyttet til Madrid vært et særtilfelle. Han har heller aldri vært kjent for å være bransjens mest frittalende figur.

Det er i ferd med å endre seg. Ødegaard stiller oftere opp for pressen, både på landslagssamlinger og på klubblaget, og fremstår med lavere skuldre foran kameraer og mikrofoner.

– Har du fått et mindre anstrengt forhold til mediene?

– Jeg føler jeg er litt mer avslappet på det. Det var litt spesielt for meg å slå gjennom som 15-åring, alt som skjedde da, og å dra til Madrid. Det var veldig mange rundt meg som var opptatt av at jeg skulle skjermes, klubbene og folkene som var meg nær. Det synes jeg var helt fint, for jeg har ikke noe behov for å snakke utad om alt mulig, sier Ødegaard og fortsetter:

– Nå har jeg blitt eldre og styrer det meste selv. Jeg har ikke noe problem med å stille opp på ting. Jeg er veldig avslappet til det. Det er ikke noe jeg elsker å gjøre, men jeg ser at det er viktig å stille opp. Jeg husker da jeg var yngre, så synes jeg alltid det var kult å høre og se hva andre fotballspillere gjorde. Det er en viktig greie for meg at andre unge spillere kan få et lite innblikk i hverdagen min. Det synes jeg er fint.

Forholdet til sjefen: – Aldri opplevd

– Fenomenal å jobbe med

En av hovedårsakene til at Ødegaard falt for Arsenal, var forholdet han raskt utviklet til manager Mikel Arteta. Spanjolen snakker ekstremt varmt om sin norske elev, senest på pressekonferansen før søndagens bortekamp mot Watford.

– Martin er fenomenal å jobbe med. Mentaliteten hans, hvordan han forbereder seg, hvordan han behandler folk, måten han spiller på, det er bare nøyaktig det vi ønsker fra en Arsenal-spiller, sier Arteta.

– Helt fra starten hadde jeg veldig sans for ham, sier Ødegaard om sjefen.

Han likte spillestilen, hvordan Arteta ønsket å bruke ham, og forslagene hans til hvordan han kunne bli bedre. Managerens erfaring som midtbanespiller for Everton og Arsenal var gull verdt.

– Jeg følte det helt fra første gang jeg snakket med ham på et Zoom-møte før jeg signerte her på lån. Han var veldig tydelig på hvordan han så meg som spiller, hvordan han kunne bruke meg og hva han kunne hjelpe meg med. Helt siden det har det vært veldig bra, sier Ødegaard.

«Fotballnerd» som manager

– Hvor mye kontakt har dere i det daglige?

– På trening hver dag er det masse detaljer og småting han kommer med. Jeg har aldri opplevd en trener som er så skarp på detaljer og småting i spillet. Bittesmå ting som hvordan man bør bue løpene sine, det hjelper meg veldig mye. Jeg synes det er fascinerende og prøver å få så mange tips som mulig.

– Det passer det å ha en fotballnerd som manager?

– Ja, det passer meg veldig fint. Han er skarp, altså!

– Ser du for deg at han kan bli en manager på nivå med Pep Guardiola?

– Jeg synes absolutt han har alle kvaliteter som skal til. Han er allerede en topp manager, og jeg tror han kommer til å være det i mange år fremover. Han er ung, akkurat som laget vårt, og kommer bare til å bli bedre. Jeg tror vi kommer til å se mye av ham fremover, sier Ødegaard.

Fremtiden: – Giret på titler

Med langtidskontrakt i Arsenal, bedre og bedre prestasjoner og en harmonisk hverdag utenfor banen kan Ødegaard se inn i fremtiden med stor optimisme.

Kjemper om Champions League-plass

Etter en årrekke med skuffelser tyder de siste månedene på at Arsenal kan være på vei mot bedre tider under Arteta. Stammen i laget har sine beste år foran seg: Aaron Ramsdale (23), Ben White (24), Gabriel Magalhães (24), Kieran Tierney (24), Bukayo Saka (20), Gabriel Martinelli (20) og Emile Smith Rowe (21) er – sammen med Ødegaard – blant navnene som gir selv den mest pessimistiske Arsenal-supporter grunnlag for håp.

Selv om mange av dem spiller sin første sesong for klubben, kjemper de om Champions League-plass – med to poeng opp til fjerdeplass Manchester United og tre kamper mindre spilt.

– Vi er i ferd med å bygge noe veldig bra. Vi har masse unge, lovende spillere og noen litt eldre, mer rutinerte. Miksen er veldig fin. Jeg føler vi blir bedre og bedre, spillet vårt kommer tydeligere frem, og vi har blitt mye mer solide defensivt. Det store målet for i år er topp fire og Champions League. Det tror og håper jeg vi klarer. Så får vi sette oss nye mål etter det, sier Ødegaard.

– Vil spille i Champions League



– Hva ønsker du å oppnå de neste årene hvis du skal være fornøyd om ti år når karrieren kanskje begynner å nærme seg slutten?

– Det er selvfølgelig titler jeg gjerne vil oppleve. Jeg vil spille Champions League. Jeg fikk to kamper der i Madrid, men jeg føler ikke at jeg har spilt Champions League ordentlig ennå. Det å være med en hel sesong, få flere kamper og kjempe utover i turneringen der, er et av de store målene. Selvfølgelig mesterskap med Norge også. Alle disse tingene som betyr noe, titler og mesterskap, er jeg veldig giret på.

– Har du en følelse av å ha kommet hjem, og av at «guttungen» har blitt voksen nå?

– Det føler jeg absolutt. Jeg føler jeg er på en veldig fin plass. Jeg har fått ro og stabilitet til å etablere meg et sted, og ikke stresse med hvor det neste lånet skal være. Nå er det her jeg er, og det føles bra.